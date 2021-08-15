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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لحيازتهما 16 كيلو بانجو

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام اثناء استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية.

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وكلفت جهات التحقيق بارسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، لفحصها واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة السويس حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية، مُستقلين سيارة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيماجرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.

بمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس البانجو بانجو مخدر القطامية

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