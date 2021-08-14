عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : تناول الإعلام الرياضي الموضوعات بحيادية يحد من التعصب الكروي

النائب فؤاد القاضي
النائب فؤاد القاضي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب فؤاد القاضي أمين لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن التعصب الرياضي من السلوكيات الخاطئة وغير الصحية والتي يجب تضافر الجهود من أجل خلق مناخ تشجيعي يتميز بنبذ العنف والكراهية بين الجماهير.

 

وطالب " القاضي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الإعلام الرياضي بتناول الموضوعات بشكل يتسم بالحيادية دون الإنحياز حيث يعد ذلك العامل الأكثر أهمية في مجابهة نشر هذا النوع من السلوكيات غير الأخلاقية، لافتا إلي أن الإعلام الرياضي له دور مؤثر في تشكيل أراء الجماهير.

 

كما ناشد أمين لجنة الرياضة، بأهمية التوعية الإعلامية بمخاطر ظاهرة التعصب الرياضي وخاصة بالوسائل المرئية لكونها الأكثر مشاهدة وإنتشارا في كافة منازل المواطنين.

 

 

أيمن بهجت قمر: إهانة رموز الأندية عيب.. والسوشيال ميديا أشعلت التعصب

شريف إكرامي: متسولون ونفوس ضعيفة وراء التعصب الرياضي

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التعريف للألعاب الرياضة الفردية لعمل قاعدة جماهيرية لها تحاكي كرة القدم بإعتبارها الأكثر شعبية، معقبا " بعد بعثة طوكية لقينا ناس كتير اهتمت تتابع هذه الألعاب.

 

وتابع النائب، وبشكل عام تسعي الدولة جاهدة لمكافحة أي نوع من الظواهر السلبية بالمجال الرياضي التي تعمل علي تعكير صفوه.

 

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بها كم كبير من المشاكل في جميع الاتجاهات منها التعصب الرياضي ولم يكن لديه وقت للتفكير في أن يكون أهلاويا أو زملكاويا .

 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أثناء حفل الإفطار مع الأسرة المصرية علي هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي ،  أنا طول الوقت بفكر في مصر "أنا مصراوي" مؤكدا أن الأسرة المصرية هي التي تصيغ شخصيات أولادها وبناتها مشيرا إلى  أن حجم التصعب الرياضي الأن تراجع عما كان عليه في الـ5 سنوات الماضية.

التعصب الرياضي الجماهير الإعلام الرياضي الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الاسكان الاجتماعى

ترشيحاتنا

الأول مكفوين في الثانوية الأزهرية: أحفظ القرآن بالقراءات العشر وفقدان البصر لم يكن عائقا

خبير مائي: سيارات الأسمنت لا تستطيع الوصول لسد النهضة لاستكماله.. والفيضان عوَّض نسبة مصر

أرخص 5 سيارات داخل السوق الكويتي لـ موديلات 2021| صور

أقوى 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في عمان| صور

أخبار التعليم| موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ورابط التسجيل للحصول عليها.. مدة تصحيح اختبار القدرات بـ فنون جميلة حلوان

5 عقود من الأزمات والكوارث | العشوائيات سرطان ينخر في عماد الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

الباز يكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 .. 4 طلاب حصلوا على 100%

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

بعد فوز الزمالك والأهلي .. ترتيب الدوري المصري

الرئيس السيسي عن حل مشكلة الإيجار القديم: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق

وكيل محمد صلاح يثير الجدل بعد تألق الفرعون أمام نورويتش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ