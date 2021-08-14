برلماني : تناول الإعلام الرياضي الموضوعات بحيادية يحد من التعصب الكروي

قال النائب فؤاد القاضي أمين لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن التعصب الرياضي من السلوكيات الخاطئة وغير الصحية والتي يجب تضافر الجهود من أجل خلق مناخ تشجيعي يتميز بنبذ العنف والكراهية بين الجماهير.

وطالب " القاضي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الإعلام الرياضي بتناول الموضوعات بشكل يتسم بالحيادية دون الإنحياز حيث يعد ذلك العامل الأكثر أهمية في مجابهة نشر هذا النوع من السلوكيات غير الأخلاقية، لافتا إلي أن الإعلام الرياضي له دور مؤثر في تشكيل أراء الجماهير.

كما ناشد أمين لجنة الرياضة، بأهمية التوعية الإعلامية بمخاطر ظاهرة التعصب الرياضي وخاصة بالوسائل المرئية لكونها الأكثر مشاهدة وإنتشارا في كافة منازل المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التعريف للألعاب الرياضة الفردية لعمل قاعدة جماهيرية لها تحاكي كرة القدم بإعتبارها الأكثر شعبية، معقبا " بعد بعثة طوكية لقينا ناس كتير اهتمت تتابع هذه الألعاب.

وتابع النائب، وبشكل عام تسعي الدولة جاهدة لمكافحة أي نوع من الظواهر السلبية بالمجال الرياضي التي تعمل علي تعكير صفوه.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بها كم كبير من المشاكل في جميع الاتجاهات منها التعصب الرياضي ولم يكن لديه وقت للتفكير في أن يكون أهلاويا أو زملكاويا .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أثناء حفل الإفطار مع الأسرة المصرية علي هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي ، أنا طول الوقت بفكر في مصر "أنا مصراوي" مؤكدا أن الأسرة المصرية هي التي تصيغ شخصيات أولادها وبناتها مشيرا إلى أن حجم التصعب الرياضي الأن تراجع عما كان عليه في الـ5 سنوات الماضية.