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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 إصدارات لـ بيجو .. تحكي تاريخ الأسد الفرنسي

5 إصدارات لـ بيجو
5 إصدارات لـ بيجو .. تحكي تاريخ الأسد الفرنسي

استطاع الأسد الفرنسي الخاص بشركة بيجو العريقة، أن يحتل مكانة كبيرة وسط كبار منتجي السيارات، نسبة إلى العديد من المقومات، أبرزها التاريخ الممتد حيث تعود أصولها إلى العام 1842، بالإضافة إلى الإصدارات القوية و التي فرضت سيطرة واسعة داخل أسواق السيارات العالمية، مع اختلاف التصميمات و التجهيزات، إلى جانب الاطلالة الخارجية و التي شكلت حالة فريدة بين محبي علامة بيجو التجارية.

 

إصدارات قوية تحكي تاريخ الأسد الفرنسي

 

اطلقت شركة بيجو النسخة العريقة Type 2 Quadricycle في عام 1889، و تعد هي واحدة من اقدم السيارات التابعة لعلامة الأسد الفرنسي، حيث تعتمد على مفهوم رباعي العجلات مع اطلالة مكشوفة، بينما كانت تستمد أوامر الدفع من محرك بدائي، و لكنها استطاعت أن تشكل حالة فريدة نسبة إلى قدراتها في ذلك الوقت.

ثم يأتي الدور على النسخة Peugeot 402 Darl’mat، و التي كانت تقدم بإطلالة رائعة تعتمد على مصابيح دائرية أمامية، مع شبكات مدببة، و رفارف جانبية بارزة، و تعد هذه النسخة الان واحدة من افضل السيارات الكلاسيكية على الاطلاق، حيث يصل سرعتها قرابة السبعمائة الف دولار، أي ما يعادل 10 مليون و 850 الف جنيه.

ولاشك أن السيارة بيجو 404 احد اعظم الطرازات التي انتجها الصانع الفرنسي، فكانت تقدم السيارة بنسبة طول بلغت 4.442 مم، و بعرض يبلغ 1680 مم، و 1.450 مم للارتفاع، بينما كانت فترة انتاجها بين عام 1960 إلى 1978.

أما عن الاسطورة الحقيقية فهي بيجو 504، و التي اكتسبت شهرة كبيرة وخاصة داخل الشوارع المصرية، سواء كانت بنسخة ال5 مقاعد، أو السيارة "ستيشن" و التي جالت العديد من المحافظات المصرية، حيث قدمت بالعددي من المواصفات الفنية ابرزها محرك 2000 سي سي، بقوة 144 حصان، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات.

و الان مع معشوقة جيل التسعينات و هي السيارة التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك بيجو 205، حيث اشتهرت بقدراتها الكبيرة على المناورة و التغلب على مشكلات الازدحام، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي يستطيع أن يولد قوة قدرها 60 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، ويذكر أن بيجو اطلقت ما يقرب من 5.3 ملايين نسخة بين عامي 1983 و1998.

الاسد الفرنسي الأسد الفرنسي السيارات تاريخ الأسد الفرنسي PEUGEOT

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