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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى فتحي يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز والأهلي

صدى البلد

أكد مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لسموحة أنه سيعود للفريق الأبيض بعد نهاية إعارته للفريق السكندري، مضيفا أنه متبقي في عقده سنة ولم يطلب منه أحد التجديد مثلما تردد مؤخرا، مشددا على أنه سيوقع على عقد جديد لو طالبوه بذلك.

وأشار  مصطفى فتحي  في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن تصريحات باتشيكو بخصوص عدم مشاركته في المباريات سبب رحيله عن الزمالك للحصول على فرصة خارج القلعة البيضاء.

وأوضح  مصطفى فتحي  أنه فضل سموحة للحصول على فرصة المشاركة لوجود أحمد سامي الذي أعاد اكتشافه بعد إحرازه 12 هدفا هذا الموسم وساهم في انضمامه لمنتخب مصر في معسكره بمارس الماضي.

وعن موقفه لو طلب الزمالك إعارته مجددا قال  مصطفى فتحي  إنه سيفضل التواجد في سموحة لأنه الأفضل بالنسبة له.

ونفى مصطفى فتحي الأنباء التي ترددت عن تفاوض بيراميدز معه ونفس الحال بالنسبة للأهلي، مؤكدا أنه لم يتحدث مع أي مسؤول بالقلعة الحمراء.

وأشار  مصطفى فتحي إلى أن هدف سموحة هو التواجد في المربع الذهبي رغم ضياع فرص الفريق في التأهل لكأس الكونفيدرالية.

واختتم  مصطفى فتحي  تصريحاته بأنه يتوقع تتويج الزمالك بالدوري هذا الموسم رغم صعوبة المنافسة في المباريات المقبلة، معتبرا أن أشرف بن شرقي من أهم اللاعبين في القلعة البيضاء.

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ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ30 

انتهت أحداث الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري منذ قليل، والتي جمعت بين كل من الزمالك والإسماعيلي وانتهت بنتيجة  2-0، والأهلي وإنبي 2-0، وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة 1-1.

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 70 نقطة.

2- الأهلي 68 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5-  الاتحاد السكندري41 نقطة.

6-  سموحة 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9-  مصر للمقاصة 37 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- الاسماعيلي  37 نقطة.

12-  سيراميكا كليوباترا  36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 32 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة

مصطفى فتحي الزمالك باتشيكو بيراميدز للأهلي

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