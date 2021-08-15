انتحار شاب بالحبة السامة في الفيوم

أقدم شخص علي الانتحار بالفيوم عن طريق تناول "حبة سوس القمح" السامة، بسبب خلافات عائلية، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة انتحار شاب بقرية دمشقين التابعة لدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة الرائد هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخص يدعي مصطفى في العقد الثاني من العمر إثر تناوله برشام سوس القمح "الحبة السامة" مما أدي إلي مصرعه في الحال.

وأكدت تحريات المباحث أن سبب الانتحار، خلافات عائلية بين أطراف العائلة مما أثر على نفسية الشاب، وتم نقل الجثة بسيارة مرفق الإسعاف لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة وتقرير الطب الشرعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي قررت بتقرير مفصل من الطب الشرعي.