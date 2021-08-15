عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتحار شاب بالحبة السامة في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقدم شخص علي الانتحار بالفيوم عن طريق تناول "حبة سوس القمح" السامة، بسبب خلافات عائلية، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة انتحار شاب بقرية دمشقين التابعة لدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة الرائد هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخص يدعي مصطفى في العقد الثاني من العمر إثر تناوله برشام سوس القمح "الحبة السامة" مما أدي إلي مصرعه في الحال.

وأكدت تحريات المباحث أن سبب الانتحار، خلافات عائلية بين أطراف العائلة مما أثر على نفسية الشاب، وتم نقل الجثة بسيارة مرفق الإسعاف لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة وتقرير الطب الشرعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي قررت بتقرير مفصل من الطب الشرعي.

 

 

إصابة 10 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بمطعم أسماك ببحيرة قارون بالفيوم

شخص حبة سوس القمح الفيوم

ترشيحاتنا

دعاء سيد الاستغفار.. من واظب عليه وجبت له الجنة

أفضل 5 مكملات غذائية للانتفاخ والغازات الزائدة

سامي قمصان: لقاء الخطيب مع لاعبي الأهلي أحدث الفارق قبل مباراة إنبي

الإسماعيلي: اتهامات التفويت للزمالك كلام صغار

الحكمة من عمل وثيقة المدينة المنورة لبناء الدولة .. علي جمعة يجيب

إصابة ما لا يقل عن 50 شخصاً في تحطم حافلة بـ نيويورك..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

الباز يكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

كيف تصرف عمر الشريف عندما تفاجأ بشذوذ حفيده ؟

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 .. 4 طلاب حصلوا على 100%

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

الرئيس السيسي عن حل مشكلة الإيجار القديم: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ