محمد صلاح ينشر صورا خاصة بعد تألقه أمام نورويتش

الفرعون المصري محمد صلاح يتألق في الملعب بعد الفوز علي نوريتش سيتي

نشر الفرعون المصري، محمد صلاح، مجموعة صور من مباراة اليوم أمام نوريتش سيتي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وحقق فريق ليفربول فوزا هاما بثلاثية في شباك نوريتش سيتي مع بداية الشوط الثاني، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “كارو رود”.

أهداف المباراة

في الدقيقة 26، استطاع أرنولد أن يساهم في هدف ليفربول الأول بعد عرضية وصلت إلى صلاح ثم يمرر لجوتا والذي يسجل هدف الليفر الأول بعد انفراده بالمرمى.

وفي الدقيقة 65، استطاع فيرمينو أن يسجل هدف ليفربول الثاني لتصبح النتيجة (2-0) بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح يستلمها البرازيلي ويسجل من أمام المرمى بعد انفراده بحارس الفريق "الكناري".

بعدما ساهم في الهدف الأول والثاني صلاح يعود هذه المرة لكن بالتسجيل في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليعزز النتيجة لمصلحة "الريدز" وتصبح النتيجة (3-0) لليفر.

ملخص المباراة

تسيميكاس في الدقيقة العاشرة مرر بعرضية نحو جوتا لكن يشتتها مدافع نورويتش إلى ضربة ركنية ثم تنفذ الركنية ويقوم كيتا بعرضية نحو جوتا الذي يسدد رأسية رائعة لكن حارس الفريق "الكناري" يتألق ويبعد الكرة لركنية مرة أخرى.

في الدقيقة 18، أتيحت فرصة لصلاح حيث استلم تمريرة رائعة من أرنولد ليسدد "مو" كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس نورويتش يتألق ويتصدى للكرة.

أولى فرص نورويتش الحقيقة كانت في الدقيقة 20 عن طريق انفراد من بوكي لكن أليسون يتألق ويتصدى للكرة ويبعدها إلى ضربة ركنية.

وكاد صلاح أن يعزز النتيجة لليفربول بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 34 ترتد من الدفاع وتصل إلى ماتيب ليسجل في المرمى الخالي لكن دفاع نورويتش يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وحاول أرنولد في الدقيقة 54 أن يسجل هدف ليفربول الثاني من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة لكن تمر الكرة بجوار القائم.

في الدقيقة 62، أتيحت فرصة لصالح اليوناني تسيميكاس حيث حصل على كرة من داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن حارس نورويتش يتصدى للكرة.