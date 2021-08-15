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رياضة

خاص

ردت علي المشككين .. هاني قشطة : فريال أشرف حققت ميدالية تاريخية لمصر

صدى البلد

قال هاني قشطة مدرب منتخب مصر للكاراتيه، إن فريال أشرف صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه نجحت في تحقيق حلمه بأن يصبح أول مدرب يحقق ميدالية تاريخية لمصر في دورات الألعاب الأولمبية.

وأكد قشطة لموقع “صدي البلد” أنه منذ الإعلان عن دخول رياضة الكاراتيه إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وهو يحلم بأن يكون المدرب الذي يحصد ميدالية أولمبية تاريخية لمصر وهو ما نجح فيه من خلال حصد فريال أِشرف لذهبية أولمبياد طوكيو في حدث تاريخي.

وأضاف قشطة أنه نجح في الرد علي جميع المشككين في قدراته كمدرب بذهبية فريال أشرف، مؤكدا أنهه كان يتعرض للكثير من الضغوط والتشكيك في امكانياته قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية وهو ما رد عليه بشكل عملي داخل الملعب بتحقيق أفضل إنجاز أولمبي لمصر في طوكيو.

وعن فريال أشرف، قال قشطة إنها لاعبة من طراز خاص فلديها كل المقومات التي تجعل منها بطلة أولمبية، فتمتلك فنيات عالية جدا ومميزة، كما لديها من السمات الشخصية ما يزيد من فنياتها، حيث أنها تتسم بالشجاعة والإقدام وعدم الخوف أو الرهبة، وكان ذلك ظاهر بوضوح على أداءها فوق البساط.

وأشار قشطة إلى أن فريال تمتلك ميزة كبيرة وهي أنها لا تخشي أي منافس يواجهها وتهاجم في جميع مبارياتها بقوة وشجاعة وتستطيع التعامل مع المباراة واستغلال نقاط ضعف خصمها بطريقة حيدة، ولذلك كان عنده ثقة كبيرة بها في الوصول إلى أبعد مدى في طوكيو.

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أبطال مصر يخطفون 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو 

قفزت مصر للمركز 54 في إجمالي الميداليات، بدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.


واستطاعت مصر حصد ميدالية ذهبية عن طريق نجمة منتخب مصر للكاراتيه فريال أشرف، والميدالية الفضية أحرزها اللاعب أحمد الجندي بعد منافسة استمرت للثواني الأخيرة من عمر المنافسات.


ليرتفع رصيد مصر من الميداليات الي 6 ميداليات (ذهبية، وفضية، و4 ميداليات برونزية)، لتأتي مصر في المركز 53 في ترتيب الدول الحاصلة على الميداليات بدورة الألعاب الأولمبية.


وشاركت مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.


وتعتبر لعبتا السلاح والرماية الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ 22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ 14 لاعبا.


بينما تعتبر لعبات التجديف و الترايثلون والدراجات الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف في أولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة و إبتسام زايد في منافسات الدراجات.


أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.

قشطة هاني قشطة منتخب مصر للكاراتيه فريال أشرف اولمبياد طوكيو ميدالية تاريخية لمصر الألعاب الأولمبية

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