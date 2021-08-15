معلومات تهمك عن دور البنك الأهلي المصري في مساندة القطاع الخدمي

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخدمي بمختلف أنشطته ومنها:
برنامج الخدمات البيطرية.
برنامج الأهلي للفنادق والمنتجعات السياحية.
وقد تم تقسيم المشروعات وفقا لتعريف البنك المركزي المصري كالتالي:
(أ) المشروعات الصغيرة:
الشركات القائمة:
الإيرادات تتراوح من مليون جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه .
الشركات الجديدة:
رأس المال يتراوح من 50000 جنيه إلى أقل من 3 ملايين جنيه.
القرض الساري:
تبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري 5% (بمبيعات سنوية تتراوح من مليون جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري)
(ب) المشروعات المتوسطة:
الشركات القائمة:
الإيرادات تتراوح من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 200 مليون جنيه مصري.
الشركات الجديدة:
رأس المال يتراوح من 3 ملايين جنيه مصري إلى أقل من 5 ملايين جنيه مصري.
القرض الساري:
سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور
(ج) المشروعات متناهية الصغر:
الشركات القائمة:
الإيرادات أقل من مليون جنيه مصري.
الشركات الجديدة:
رأس المال أقل من 50000 جنيه مصري.
القرض الساري:
سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور
المستندات المطلوبة:
بطاقة رقم قومي سارية.
ترخيص مزاولة أنشطة متخصصة.