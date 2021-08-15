معلومات تهمك عن دور البنك الأهلي المصري في مساندة القطاع الخدمي

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخدمي بمختلف أنشطته ومنها:

برنامج الخدمات البيطرية.

برنامج الأهلي للفنادق والمنتجعات السياحية.

وقد تم تقسيم المشروعات وفقا لتعريف البنك المركزي المصري كالتالي:

(أ‌) المشروعات الصغيرة:

الشركات القائمة:

الإيرادات تتراوح من مليون جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه .

الشركات الجديدة:

رأس المال يتراوح من 50000 جنيه إلى أقل من 3 ملايين جنيه.

القرض الساري:

تبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري 5% (بمبيعات سنوية تتراوح من مليون جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري)

(ب) المشروعات المتوسطة:

الشركات القائمة:

الإيرادات تتراوح من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 200 مليون جنيه مصري.

الشركات الجديدة:

رأس المال يتراوح من 3 ملايين جنيه مصري إلى أقل من 5 ملايين جنيه مصري.

القرض الساري:

سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور

(ج) المشروعات متناهية الصغر:

الشركات القائمة:

الإيرادات أقل من مليون جنيه مصري.

الشركات الجديدة:

رأس المال أقل من 50000 جنيه مصري.

القرض الساري:

سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور

المستندات المطلوبة:

بطاقة رقم قومي سارية.

ترخيص مزاولة أنشطة متخصصة.