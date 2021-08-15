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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معلومات تهمك عن دور البنك الأهلي المصري في مساندة القطاع الخدمي

صدى البلد

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخدمي بمختلف أنشطته ومنها:

برنامج الخدمات البيطرية.

برنامج الأهلي للفنادق والمنتجعات السياحية.

وقد تم تقسيم المشروعات وفقا لتعريف البنك المركزي المصري كالتالي:

(أ‌) المشروعات الصغيرة:

الشركات القائمة:

الإيرادات تتراوح من  مليون جنيه  إلى أقل من 50 مليون جنيه  .

الشركات الجديدة:

رأس المال يتراوح من 50000 جنيه إلى أقل من 3 ملايين جنيه.

القرض الساري:

تبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري 5% (بمبيعات سنوية تتراوح من  مليون جنيه  إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري)

(ب) المشروعات المتوسطة:

الشركات القائمة:

الإيرادات تتراوح من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 200 مليون جنيه مصري.

الشركات الجديدة:

رأس المال يتراوح من 3 ملايين جنيه مصري إلى أقل من 5 ملايين جنيه مصري.

القرض الساري:

سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور

(ج) المشروعات متناهية الصغر:

الشركات القائمة:

الإيرادات أقل من مليون جنيه مصري.

الشركات الجديدة:

رأس المال أقل من 50000 جنيه مصري.

القرض الساري:

سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور

 

المستندات المطلوبة:

بطاقة رقم قومي سارية.

ترخيص مزاولة أنشطة متخصصة.

 

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