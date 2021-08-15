محضر فى القسم ..خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء لو ضاع

أوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من اتباع بعض الخطوات.

ويعرض صدى البلد لقرائه تلك الخطوات

اذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية.

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها.

وبالنسبة للمستأجر

4- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة الي صوره من التوكيل والأصل للإطلاع ،كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار .

وبعد استكمال تلك الاجراءات و دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

وهناك بعض المعلومات التى يجب معرفتها عن كارت العداد مسبوق الدفع منها لو فقد الكارت وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد فما الحل ؟

كل عملية شحن تسجل فى ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنةة لم تفرغ بالعداد،يتم استخراج كارت وعند برمجته تسجل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بارقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عملية لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

ويمكن كذلك أن يتلف الكارت لو تعرض للماء والعرق والشمس تتأثر الشريحة النحاسية ولا تعود تعطى بيانات ولا نتمكن من قراءتها وهنا يتم تغييره لذا يجب الحفاظ على الكارت.

