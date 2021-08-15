عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب. 

حملات مكثفة لمتابعة المعديات النهرية في البحيرة


إزالة 23 حالة تعدي على الأراضي الزراعية 


وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي نفس السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( المحمودية - الدلنجات  - دمنهور )، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين. 

وأسفرت الحملات عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة 2222 م2 عبارة عن:

- إزالة 18 حالة تعدى على حرم هندسة الرى والصرف  بمساحة 1022 م٢ بنطاق قرى أريمون وكوم النصر بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وعشش وأسوار وزراعة جسور .

- إزالة حالتي تعدي  علي الأراضي الزراعية بمساحة 700 م  بقري طيبه وكوم زمران بالدلنجات 

- إزالة 3 حالات تعدي وإيقاف أعمال بمساحة 500 م٢ بقري زاوية غزال و الأبعادية و نديبة بدمنهور عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية بالمهد و أسوار بالطوب الأبيض. 

 

إزالة 23 حالة تعدي إزالة التعديات الأراضى الزراعية اخبار البحيرة محافظ البحيرة محافظة البحيرة

موضوعات متعلقة

حملات مكثفة لمتابعة المعديات النهرية في البحيرة

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2021| سجل بياناتك واعرف مجموعك على موقع «صدى البلد»

كلهن فتيات .. أوائل القسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

أفغانستان.. نزوح جماعي من كابول عقب اقتحام مقاتلي طالبان لأطرافها

التعليم: 79 ألف طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم

نجاح التجربة التونسية في مصر.. معلول وساسي والجزيري أبرز الأسباب

عرض مستجدات ملف سد النهضة.. الرئيس السيسي يستقبل مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

دولة عربية تعاني من متحور دلتا.. ارتفاع جنوني في إصابات كورونا

خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

طلب عاجل من روسيا بعد وصول طالبان لأبواب كابول

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

الحياة الكريمة أهم.. ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

المزيد

ساحة رأي

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ