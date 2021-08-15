إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.



إزالة 23 حالة تعدي على الأراضي الزراعية



وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.



وفي نفس السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( المحمودية - الدلنجات - دمنهور )، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.



وأسفرت الحملات عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة 2222 م2 عبارة عن:



- إزالة 18 حالة تعدى على حرم هندسة الرى والصرف بمساحة 1022 م٢ بنطاق قرى أريمون وكوم النصر بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وعشش وأسوار وزراعة جسور .



- إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 700 م بقري طيبه وكوم زمران بالدلنجات



- إزالة 3 حالات تعدي وإيقاف أعمال بمساحة 500 م٢ بقري زاوية غزال و الأبعادية و نديبة بدمنهور عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية بالمهد و أسوار بالطوب الأبيض.



