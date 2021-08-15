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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ ببغاء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ناهد السباعي
ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت الفنانة ناهد السباعي باطلالة انيقة بصحبة ببغاء مرتدية فستانا مميزا، واعتمدت علي ميك آب خفيف وشعر مضفر، وعلقت على الصور، قائلة: "ثق بأجنحتك ❤️ " 
 

يذكر أن ناهد السباعي شاركت فى فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.

 

كما شاركت الفنانة ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

الفنانة ناهد السباعي إطلالة انيقة تخطف الأنظار بغبغاء أحدث ظهور

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