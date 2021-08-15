هيئة الدواء تصدر منشورا بضبط وتحريز مستحضر اكتوميثرين 5% مستحلب

أصدرت هيئـة الـدواء المصرية، من خلال الإدارة المركزية للعمليات والتفتيش على المصانع، منشورا دوريا رقم (18) لسنة 2021.

وتضمن المنشور ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك بناء علي قرار اللجنة العليا للتفتيش بجلستها في 2021/8/3 من :

مستحضر اكتوميثرين 5% مستحلب إنتاج شركة مصر المطرية لصالح الشركة العربية للكيماويات والعطور تشغيلات أرقام 1004051 - 1003051 – 1002051 - 1001051

مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود احد مفتشي هيئة الدواء المصرية, مع موافاتنا بالكميات التي تم تحريزها علي ان يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون احد أعضائها من مفتشى هيئة الدواء المصرية .

وتم ارسال هذا المنشور للشركة المنتجة – مالك المستحضر ولشركات التوزيع للقيام بالآتي -

1. تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلات. 2. إرتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلة سالفة

الذكر.

3. إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات .



وتم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم بإتخاذ

الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة.