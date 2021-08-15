للسيدات .. أسباب فشل المبيض المبكر

أوضح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري عمليات الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن العديد من النساء تعانى من حالة تعرف بفشل المبيض المبكر، والتي قد تكون هي السبب في الإصابة بالعقم المبكر أو صعوبة الحمل، حيث يتلقى المبيض الطبيعي أوامر من الغدة النخامية بشكل مستمر عن طريق هرمونات معينة لتكوين بويضات بشكل شهري وذلك لإحداث الدورة الشهرية أو تهيئة الرحم للحمل، وهذه الدورة الطبيعية لا تحدث عند حصول فشل المبيض المبكر.

فشل المبيض المبكر

وقال الملا في تصريحات صحفية، أن فشل المبيض المبكر هو فشل المبيض في إنتاج الهرمونات الأنثوية اللازمة لضمان حدوث تبويض منتظم بشكل مبكر أي قبل سن الأربعين مما يؤدي إلى حدوث صعوبة في الحمل وعقم مبكر، أو انقطاع مبكر للدورة الشهرية بالنهاية.

وأضاف، قد يختلط الأمر على البعض بأن فشل المبيض المبكر هو نفسه انقطاع الدورة الشهرية المبكر ولكن الأمرين مختلفان تماما، فالسيدات اللاتي يصبن بفشل المبايض المبكر قد تأتيهن الدورة الشهرية بشكل متقطع وغير منتظم أو منتظم أحيانًا ولمدة سنوات قبل انقطاعها كليا، كما أنهن قد يحملن وينجبن أيضا، على عكس انقطاع الدورة الشهرية المبكر والذي تنقطع فيه الدورة الشهرية تماما ولا يمكن للسيدة المصابة به الحمل.

وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا، يجب على السيدة مراجعة الطبيب إذا انقطعت دورتها الشهرية لمدة 3 شهور أو أكثر وذلك لمعرفة السبب في هذا الانقطاع والذي قد يكون بسبب فشل المبيض المبكر أو لأسباب أخرى، مثل الحمل، والتوتر، والضغط النفسي، وتغير العادات الغذائية أو الرياضية.