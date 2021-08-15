الأول على الثانوية الأزهرية يكشف ما دار بينه وشيخ الأزهر.. فيديو

قال أمير محمد فهمي الأول علي الثانوية الأزهرية، إن شيخ الأزهر يدعمنا من قبل الدخول إلى المرحلة الثانوية، لافتا بأن مكالمتي لشيخ الأزهر أثرت به لأن الكلام كان صادقا ويخرج من القلب.

وأضاف أمير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن حواره مع شيخ الأزهر لم يكن مجهزا له وكان وليد اللحظة لافتا إلى أنه وأسرته كان لديهم صدق في العاطفة أثناء الحديث مع الإمام الطيب، وهذا من ضمن الأسباب التي أثرت في شيخ الأزهر.

وأوضح أمير ، أن والدته انتابها الفرح والسرور عندما تحدثت إلى شيخ الأزهر، مؤكدا أن شيخ الأزهر شخصية مؤثرة جدا في مصر وفي العالم العربي.



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أوائل شعبة العلوم الإسلامية في الثانوية الأزهرية 2021



أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م.

وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي، أسماء الطلاب والطالبات الأوائل على مستوى الجمهورية في شعبة العلوم الإسلامية:



أوائل شعبة العلوم الإسلامية

الطالب محمد طارق محمد الشحات ، المركز الخامس مكرر بنسبة 96،67%

الطالب أحمد عادل أحمد محمد أحمد ، المركز الخامس مكرر، بنسبة 96،67%

الطالب أحمد جابر محمد عبد الرازق، المركز الخامس بنسبة 96،67%

الطالب أحمد جمال الدين بديع الشاذلي ، المركز الرابع بنسبة 97،46%

الطالب عبدالله عمر حسن علي ، المركز الثالث ، بنسبة 97،62%

الطالب معاذ محمد عبد الغني محمود، الأول مكرر بنسبة 97،78%

الطالب أيمن ممدوح مصطفى داوود علام، الأول بنسبة 97،78%

أوائل القسم العلمي في الثانوية الأزهرية 2021

الطالبة كريمة هاني أمين أحمد عيسى ، المركز العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالب عبد الرحمن صالح رفعت، المركز العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالبة شيماء حمدته سيد أحمد، المركز العاشر مكرر ، بنسبة 99،69%

الطالبة خلود عبد الستار محمدي ، المركز العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالبة آية سعدالله أحمد محمود، المركز العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالب أحمد محمد عبد الرحمن عبد المقصود ، المركز العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالب أحمد شهاب جوهر إبراهيم ، العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالب أحمد بلال عبد العزيز محمد العيسوى، العاشر مكرر بنسبة 99،69%

الطالب مصطفى السيد السيد حسن ، المركز السادس، بنسبة 99،85%

الطالب عمرو أحمد محمد محمد، المركز السادس مكرر بنسبة 99،85%

الطالبة إسراء مصطفى إبراهيم عصفور ، المركز السادس مكرر بنسبة 99،85%

الطالب إبراهيم سليم إبراهيم حمد، المركز السادس بنسبة 99،85%

الطالب محمود السيد محمود عبد الفتاح، الأول مكرر بنسبة 100%

الطالب محمد محمد حسن علي ، الأول مكرر بنسبة 100%

الطالب محمد تامر المرزوقي حسين، الأول مكرر بنسبة 100%

الطالب أمير محمد فهمي عمارة سعيد، الأول مكرر بنسبة 100%

الطالب أحمد محمد جمال سليمان، الأول علمي بنسبة 100%



أوائل القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية

الطالبة سناء ضياء هيكل ابراهيم، المركز العاشر مكرر مجموع 97،78%

الطالبة أروى أحمد عبد الحميد ، المركز العاشر بنسبة 97،78%

الطالبة إيمان علي عبد الحي عبد الحميد، المركز التاسع بنسبة 97،94%

الطالبة فاطمة الزهراء أحمد السيد العربي ، المركز السابع مكرر بنسبة 98،10%

الطالبة سامية محمد صلاح محمد عثمان، المركز السابع، بنسبة 98،10%

الطالبة مروة سعيد محمد السيد، في المركز السادس، بنسبة 98،41%

الطالبة دعاء أحمد الشناوي السيد، المركز الرابع مكرر ، بنسبة 98،57%

الطالبة أمامة وسام محمد الشاذلي ، المركز الرابع ، بنسبة 98،57%

الطالبة عبير عادل منصور منصور ، المركز الثالث بنسبة 98،73%

الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح، المركز الثاني بنسبة 98،89%

الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، المركز الأول بنسبة 99،05%



نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021

أعلن الأزهر الشريف، نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية ، حيث بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وأعلن وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألف و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.

وتابع: كانت هناك ست محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية ، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر.

الأوائل من ذوي الهمم.

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية

كما أعلن الأزهر الشريف، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة.

وذكر الأزهر الشريف، أن الطلاب ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.