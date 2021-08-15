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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تبادل إطلاق النيران.. مصرع عنصر شديد الخطورة فى مواجهة مع الأمن بقنا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تردد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا ، ومحكوم عليه فـى 3 جنايات بالسجن والسجن المؤبد فى قضايا "سرقة بالإكراه - قتل وسلاح - قتل عمد" ، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس فـى قضيتى" تبديد" وسبق إتهامه فـى 9 قضايا "خطف - إستعراض قوة - سرقة بالإكراه - ضرب - تبديد") على بعض الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا.  

 

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لإستهدافه ، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.. أسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى المذكور ، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 2 خزينه وعدد من الطلقات من ذات العيار) ودراجته النارية "بدون لوحات معدنية " .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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