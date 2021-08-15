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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العربية للتصنيع: التعاقد علي ماكينة ذات تكنولوجيا عالية فى تشكيل المعادن

الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه تم التعاقد علي توفير أحدث ماكينة ذات تكنولوجيا عالية تعمل علي تشكيل المعادن.

وتابع التراس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الماكينة التي تم التعاقد عليها تابعة لمصنع سيماف وتعد رقم 8 علي مستوي العالم وهي الأولي التي تدخل إلي منطقة الشرق الأوسط.

ولفت التراس إلي أن الماكينة تستطيع عمل أي مشغولة هندسية مهما كانت درجة دقتها، وتصلح تماما لمحركات شركات البترول والكهرباء".

وأشار إلي أن القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بتدريب الشباب علي أعلي مستوي من التكنولوجيا العالمية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة العربية للتصنيع تكنولوجيا عزة مصطفي العربية للتصنيع عبد المنعم التراس عبد الفتاح السيسي قناة صدي البلد تدريب الشباب منطقة الشرق الأوسط

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