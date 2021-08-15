طالبان تعلن السيطرة على 11 من أحياء كابول

أعلن متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الأحد، أن مقاتلي الحركة أصبحوا يسيطرون على 11 حياً من أحياء العاصمة كابول، وفقا لوكالة "رويترز".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان.

فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في طالبان قوله إن الحركة ستعلن قريباً قيام "إمارة أفغانستان الإسلامية" من داخل القصر الرئاسي في العاصمة كابول.

وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غني، أفغانستان بعد دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابول في وقت سابق اليوم الأحد.

بدورها، أعلنت حركة طالبان دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابول، بعد فرار القوات الحكومية والتخلي عن مواقعها في المدينة.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدوريان أن فرنسا قررت نقل سفارتها في أفغانستان إلى منطقة قرب مطار كابول.

وأضاف الوزير الفرنسي أن السفارة ستظل جاهزة لإجلاء جميع المواطنين الفرنسيين الذين ربما ما زالوا داخل أفغانستان.

كما أعلنت السفارة الأمريكية إزالة العلم من السفارة في العاصمة الأفغانية كابول، كخطوة أخيرة في عملية إخلاء السفارة، موضحة أن السفير غادر مبنى السفارة في كابول متوجها إلى المطار.