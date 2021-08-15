الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على ريال سوسيداد 2-0 في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة على ضيفه فريق ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من اللقاء المقام على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

تمكن برشلونة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19، عن طريق جيرارد بيكيه الذي حول الكرة العرضية من ممفيس ديباي، برأسه إلى داخل شباك ريال سوسيداد.

وأضاف المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 45 من ضربة رأس أخرى.

وتعد مواجهة اليوم، هي الأولى لفريق برشلونة بعد رحيل ليونيل ميسي أسطورة الفريق، والذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، الأسبوع الماضي، بعد فشل تجديد تعاقده مع البلوجرانا، بسبب الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي الكتالوني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لتحقيق انطلاقة قوية في مسابقة الدوري الإسباني، بالفوز على ريال سوسيداد في مباراة اليوم، وإثبات أنه قادر على المنافسة على الليجا بدون ميسي.



