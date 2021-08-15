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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك: 3 طرق لتلقي شكاوى المواطنين ضد التخفيضات الوهمية

التخفيضات الصيفية
التخفيضات الصيفية

حذّرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التجار، من التلاعب في المنتجات، أو تقديم "عروض وهمية" في تخفيضات الأسعار، على غير الحقيقية، خلال فترة الأوكازيون الصيفي، التي انطلقت فى 2 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة شهر.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إدارة مراقبة الأسواق بجهاز حماية المستهلك، ستحرر محاضر للمخالفين، وتتخذ كل الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3 طرق تقديم شكاوى المواطنين لجهاز حماية المستهلك ضد أي مخالفات في الأسواق، كالتالي:

1- الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي.

2- خلال الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك .

3- عبر الواتس آب علي الرقم 01577779999 .

موعد الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموين عن بدء موسم التخفيضات الصيفية بداية من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ويستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين ،وذلك بعدما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ببدء فترة التخفيضات  الصيفية.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن أعضاء إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية سيمرون علي المحلات للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة وإعلان المحلات المشاركة في الأوكازيون عن أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض والالتزام بنسبة الخصم المعلنة، وحصول هذه المحلات علي موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.

وأضاف أن المرصد الإعلامي لدى جهاز حماية المستهلك، سيرصد صفحات الشركات المشاركة في الأوكازيون الصيفي على السوشيال ميديا؛ للتأكد من جدية التخفيضات.

وبين جهاز حماية المستهلك ، أنه فى حالة التلاعب في نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية؛ سيتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة مطالبا المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، تفعيل سياسة والاسترجاع وفقا للقانون والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء «أون لاين».

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