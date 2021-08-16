عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان يشيد بمشاريع تخرج طلاب الكلية.. وبرنامج إعداد وتأهيل المدرسين العاملين.. دراسة إضافة برامج دراسية جديدة

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: مشاريع تخرج الطلاب مميزة وتساهم في حل المشكلات المجتمعية



عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: يتم دراسة الوضع الحالي للكلية من إمكانيات بشرية لزيادة البرامج التكنولوجية بالكلية

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: يوضح شروط التقدم لبرنامج تأهيل المعلمين

بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، فى الاستعدادات لقبول دفعات جديدة من برنامج تأهيل المعلمين وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي محمد عميد الكلية وذلك من بداية شهر أغسطس ٢٠٢١.



وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان أن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة .



وصرح “لطفى” فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن برنامج تأهيل المعلمين يهدف إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لإكساب هذه الفئه التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.



وأشار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم أن شروط التقدم للبرنامج كالآتي:

1/ أن يكون الدارس حاصل على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها ، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.



2/ لا يتم قيد الطالب بالكلية الا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .



3/ مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج:

- أصل المؤهل + صورة .



- خطاب يفيد بأن الدارس علي رأس العمل حتي تاريخه .



- بيان حالة( أصل + صورة ) .



- شهادة الجيش ( أصل + صورة ) .



- شهادة ميلاد ( أصل + صورة ).



- ٦ صور شخصية .



ناقش طلاب البكالوريوس قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات في كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، مشاريع التخرج للعام الجامعي 2020/ 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية .



أوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية أن المشروعات الطلابية المميزة تساهم في حل المشكلات المجتمعية وخدمة الطلاب في مجال عملهم المستقبلي ، وتعطي لهم حافز قوي علي الاستمرار في التقدم والازدهار والنهوض بمجتمعهم.



كما أثنى الدكتور لطفي ، على مشاريع التخرج المقدمة من الطلاب، قائلا إن الطلاب قدموا العديد من المشاريع في المجال الطبي المميزة التي كانت تدعو إلى الفخر والاعتزاز، بالإضافة إلى أفكار مشاريعهم الأخرى التى قدموها التي تساهم في حل مشكلات مجتمعنا .

أوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية أن المشروعات الطلابية المميزة تساهم في حل المشكلات المجتمعية وخدمة الطلاب في مجال عملهم المستقبلي ، وتعطي لهم حافز قوي علي الاستمرار في التقدم والازدهار والنهوض بمجتمعهم.

وفى اطار متصل قام أعضاء لجنة التعليم التكنولوجى بصندوق تطوير التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات والمكونة من الدكتور محمد عبد الرحمن الأستاذ بكلية الهندسة بالمطرية، الدكتور محمود سالم عميد الكلية التكنولوجية بقويسنا، بزيارة تفقدية لـ كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية إن الهدف من الزيارة هو تقييم وضع البرامج التكنولوجية بالكلية حيث أن القرار الوزاري تضمن الموافقة علي خمس برامج تكنولوجية جديدة بدأ منهم اثنين فقط وهم:

• تكنولوجيا سيارات الهجين.

• تكنولوجيا الميكاترونيك.

وصرح الدكتور لطفي فى تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " بأن الدراسة في هذه البرامج في مرحلتها الأولي أي انها تحوى طلاب ( الفرقة الآولي فقط ) .

وأضاف عميد الكلية أنه تجرى فى الفترة الحالية دراسة إمكانية البدء في الثلاث برامج الاخري وهي :

• تكنولوجيا الاتصالات.

• تكنولوجيا التحكم الصناعي .

• تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة .



وأشار إلى أنه يتم أيضا دراسة الوضع الحالي للكلية من إمكانيات بشرية ( شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة – الجهاز الإداري) ، وإمكانيات معملية ( معامل وورش – أقسام علمية – مدرجات ).

قامت اللجنة بتفقد مباني الكلية بما فيها من معامل وورش ومدرجات وتم تشغيل بعض الماكينات في المعامل وشرح كيفية التدريب عليها و استخدامها وفُتح باب المناقشة مع بعض الطلاب المتواجدين بالكلية أثناء الزيارة.