توقف أشباح أوروبا والتاريخ السري لكوثر .. مصير مجهول لأفلام السينما

واجه عدد من الأفلام الفترة الأخيرة عدة أزمات أدت إلى تأجيل عرضها وعدم الإعلان عن موعد محدد للعرض، نستعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز تلك الأعمال:

فيلم أشباح أوروبا

تراجع صناع فيلم “أشباح أوروبا” عن طرحه في دور السينما بشكلٍ مفاجئ ومن دون أي أسبابٍ واضحة، ولم تحدث فريق العمل عن الأمر أو التصريح بوعد عرضه بشكل محدد بالرغم من طرح البرومو الرسمي للعمل في 15 مايو الماضي.

وكان الفنان باسم سمرة، قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، برومو فيلمه الجديد “أشباح أوروبا”.

وعلق قائلاً: "الإعلان الرسمي لفيلم #أشباح_أوروبا ، بطولة : هيفاء وهبي - باسم سمرة - عباس أبو الحسن - أحمد الفيشاوي - اروى جودة - مصطفى خاطر ، قصة : كريم فاروق | سيناريو وحوار : أمين جمال - محمد أبو السعد - شريف يسري إخراج : محمد حماقي ، #إنتظرونا قريباً​ في دور العرض" .

يذكر أن كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، عام 2020 عن تفاصيل الجلسة التى عقدت بين محمد الوزيرى مدير أعمال هيفاء وهبي ، والمحامى الخاص بالنجمة اللبنانية بشأن أزمة أجر فيلمها الجديد "اشباح أوروبا" والذى انتهت من تصويره.

وقال أشرف زكى فى تصريح لـ "صدى البلد" : بالفعل عقدت لجنة من نقابة الممثلين جلسة مع محمد الوزيرى ومحامى هيفاء وهبى لتسوية النزاع بينهما فيما يخص اجرها فى فيلم "اشباح أوروبا"، ولم تحضر الجلسة الفنانة هيفاء وهبى كما يتردد.



التاريخ السري لكوثر

أثار الحديث عن فيلم "التاريخ السري لكوثر" حالة من الجدل الواسع خاصة أن هذا العمل تم الانتهاء من تصويره وكان ينتظر تحديد موعد لعرضه، وهو العمل الذى يعود بالمخرج والمؤلف محمد أمين إلى السينما بعد غياب استمر 7 سنوات منذ تقديمه فيلم "فبراير الأسود".

يشارك فى بطولة الفيلم كل من زينة وليلى علوى ومحسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

تقدم زينة فى الفيلم شخصية كوثر وهى إحدى أعضاء فى حزب سياسى متحرر يواجه عديد من الصعوبات والصراعات ضد حزب اخر بينما تقدم الفنانة ليلى علوى شخصية الدكتورة خديجة وهى سيدة متشددة دينية وتحاول أن تستقطب بعض الأعضاء إلى الحزب الدينى من خلال استغلال بعض العيوب التى تلجأ إليها الأحزاب فى وقت الانتخابات.

وكشفت زينة عن سعادتها بالتعاون مرة أخرى مع المخرج محمد أمين وسبق أن شاركته من قبل فى فيلم "بنتين من مصر" وترى أنه من المخرجين والمؤلفين الموهوبين الذين يقدمون نوعا مختلفا من الأعمال السينمائية التى تحمل رسالة محددة.

وتظهر الفنانة ليلى علوي فى الفيلم بالحجاب وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع إلا أن ليلى علوى صرحت فى العديد من التصريحات الصحفية أن هذه لم تكن المرة الاولى لها وسبق أن ارتدت الحجاب فى بعض الاعمال من قبل ولعل من أبرزها مسلسل "العائلة والناس".

الفيلم تعرض العديد من الصعوبات أثناء التصوير بسبب الإنتاج وهو أمر عطل عرض الفيلم أيضا الذى انتهى من تصويره المخرج محمد أمين لكن أيضا واجه صعوبات فى العرض بسبب شركات التوزيع.