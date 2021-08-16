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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

29 لاعبا.. بيراميدز يعلن عن قائمته الافريقية

بيراميدز
بيراميدز

أنهى نادي بيراميدز إجراءات قيد ٢٩ لاعبا في القائمة الأولى للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مع اليوم الأخير لإجراءات القيد تمهيدا لانطلاق البطولة في شهر سبتمبر المقبل.

وأوقعت قرعة دور ال٣٢ من الكونفدرالية فريق نادي بيراميدز في مواجهة مع الفائز من هورسيد الصومالي وفريق عزام التنزاني، حيث من المنتظر أن تقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام ١٥ أو ١٦ أو ١٧ أكتوبر على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام ٢٢ أو ٢٣ أو ٢٤ من نفس الشهر.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن "٢٠٠١" - يوسف نادر "٢٠٠١".

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق طه - عبد الرحمن سيد ٢٠٠٣".

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل - عماد ميهوب "٢٠٠١"

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - محمود وادي

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم في الجونة استعدادا لمواجهة فريق نادي الجونة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة في السابعة من مساء الاثنين في إطار مواجهات الجولة ٣١ من الدوري الممتاز.

واستمر المران الذي جرى على ملعب الجونة الفرعي لمدة ساعة واحدة، اشتمل على تدريبات خفيفة ووحدات خططية وفنية استعدادا للمباراة الهامة.

وطالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لاعبي الفريق بضرورة التركيز على الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط الهامة لتعديل وضع الفريق بالجدول والتقدم نحو مركز يليق ببيراميدز.

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