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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد صورها الأخيرة .. الجمهور يطارد ياسمين صبري

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشرها صورها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

أرتدت ياسمين صبري، فستان على شكل “تايجر”، ولاقت الصور إعجاب كبير من قبل متابعينها على السوشيال ميديا.

وكانت ياسمين صبري، قد تعرضت مؤخراً لعدة إنتقادات وهجوم، حيث تم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا في إطلالات.

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كما نشرت الفنانة ياسمين صبرى تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر”وكتبت :"عندما تشعر بالضيق تذكر أن الكون فسيح،  كل شيء متوفر.. وسع أفكارك جدد أفكارك ".

 

يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎ وغيرهم.

ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري الإنستجرام أحدث أعمال ياسمين صبري فرصة تانية أحمد مجدى

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