في عمل من تأليفه|عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة عودة ياسمين صبري للدراما

حرص موقع صدى البلد الإخباري على التواصل مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، لمعرفة مدى حقيقة تحضيره لمسلسل جديد مع الفنانة ياسمين صبري، مثلما تردد مؤخرًا.

ونفى عبد الرحيم كمال ما تردد من أخبار مؤخرًا، حول عودة ياسمين صبري للدراما في الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل يكتبه عن رواية عالمية، علق «كمال» قائلًا: «ياسمين نجمة كبيرة طبعًا لكن أول مرة أسمع الخبر ده».

أحدث أعمال ياسمين صبري

أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

اخر اعمال عبد الرحيم كمال

يذكر أن عبد الرحيم كمال كتب عددا من الأعمال الروائية إلى جانب المسلسلات التليفزيونية، مثل: «الخواجة عبد القادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، «القاهرة كابول»، «نجيب زاهي زركش».

مسلسل نجيب محفوظ

من جهة أخرى، تصدرت خلال الأيام الماضية أنباء عن دخول مسلسل “نجيب محفوظ” المراحل النهائية للكتابة، بالتزامن مع استعداد النجم أحمد حلمي للقيام ببطولته.

وكشف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال عن تفاصيل العمل المنتظر الذي يحكي سيرة نجيب محفوظ أول أديب مصري وعربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب.

وقال عبد الرحيم كمال لـ موقع صدى البلد الاخباري: " الفكرة موجودة لدى أنا والفنان أحمد حلمي منذ 8 سنوات، وتقابلنا مع بنات نجيب محفوظ في أحد الفنادق الكبرى و أخبرناهم أننا نريد أن نقدم سيرة والدهم في عمل فني، وحصلنا على الموافقة، ولكن بعد ذلك انشغلنا قليلا وجاءت فترة الكورونا، وتعطل المشروع، ثم عادت الفكرة إلينا من جديد، وهو حلم بالنسبة لي لأن نجيب روائي عظيم وحينما نرصد سيرة فنحن نحكي عن مصر".

وتابع عبد الرحيم كمال قائلا: كل الكتاب تأثروا بنجيب محفوظ ولكنه ليس المؤثر الوحيد في حياتي، وخطورة السيرة الذاتية وصعوبتها حينما نتحدث عن شخص وجهه محفوظ للجمهور، ولكن بالنهاية نحن نقدم العمل كما ينبغي أن يكون، وإذا تخوفنا من النقد لن نكتب شيئا".