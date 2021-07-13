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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الرحيم كمال يوقع روايته الجديدة بديوان مصر الجديدة.. السبت

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

يوقع السيناريست والكاتب الروائي عبد الرحيم كمال السبت المقبل روايته الجديدة "أبناء حورة" في تمام السابعة مساء بمكتبة ديوان في مصر الجديدة.

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عبد الرحيم كمال يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مسلسل نجيب محفوظ مع أحمد حلمي

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عبد الرحيم كمال: هذه صعوبات كتابة عمل لـ يحيى الفخراني.. ونبيل الحلفاوي بـ"القاهرة كابول" يمثل الروح المصرية الأصيلة (حوار)

رواية عبد الرحيم كمال الجديدة

تحكي الراوية قصة سيدة تدعى حورة وأولادها «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر، نعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفي الدين بإخلاص ويقين: «ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب».

 

اخر اعمال عبد الرحيم كمال 

يذكر أن عبد الرحيم كمال كتب عددا من الأعمال الروائية إلى جانب المسلسلات التليفزيونية، مثل: «الخواجة عبد القادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، «القاهرة كابول»، «نجيب زاهي زركش».

 

مسلسل نجيب محفوظ

من جهة أخرى، تصدرت خلال الأيام الماضية أنباء عن دخول مسلسل “نجيب محفوظ” المراحل النهائية للكتابة، بالتزامن مع استعداد النجم أحمد حلمي للقيام ببطولته.

وكشف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال عن تفاصيل العمل المنتظر الذي يحكي سيرة نجيب محفوظ أول أديب مصري وعربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب.

وقال عبد الرحيم كمال لـ موقع صدى البلد الاخباري: " الفكرة موجودة لدى أنا والفنان أحمد حلمي منذ 8 سنوات، وتقابلنا مع بنات نجيب محفوظ في أحد الفنادق الكبرى و أخبرناهم أننا نريد أن نقدم سيرة والدهم في عمل فني، وحصلنا على الموافقة، ولكن بعد ذلك انشغلنا قليلا وجاءت فترة الكورونا، وتعطل المشروع، ثم عادت الفكرة إلينا من جديد، وهو حلم بالنسبة لي لأن نجيب روائي عظيم وحينما نرصد سيرة فنحن نحكي عن مصر".

وتابع عبد الرحيم كمال قائلا: كل الكتاب تأثروا بنجيب محفوظ ولكنه ليس المؤثر الوحيد في حياتي، وخطورة السيرة الذاتية وصعوبتها حينما نتحدث عن شخص وجهه محفوظ للجمهور، ولكن بالنهاية نحن نقدم العمل كما ينبغي أن يكون، وإذا تخوفنا من النقد لن نكتب شيئا".

كمال عبد الرحيم كمال السيناريست والكاتب الروائي عبد الرحيم كمال أبناء حورة رواية أعمال عبد الرحيم كمال مسلسل نجيب محفوظ

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