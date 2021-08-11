ياسمين صبرى لـ جمهورها : عندما تشعر بالضيق تذكر أن الكون فسيح

نشرت الفنانة ياسمين صبرى تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر”.

وكتبت ياسمين صبرى " عندما تشعر بالضيق تذكر أن الكون فسيح، كل شيء متوفر.

وسع أفكارك جدد أفكارك ".

وكانت أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎ وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وذلك بعد اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بعض الصور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.