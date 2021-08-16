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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موعد رحيل جونيور آجاي عن النادي الأهلي .. تفاصيل

آجاي
آجاي

كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، عن قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بفسخ عقد النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق، بعدما طلب الجهاز الفني الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وقال عبد الغني عبر برنامجه "ملعب البلدوزر" على قناة الشمس، “رغم أن تقارير كثيرة ذهبت الأيام الماضية إلى أن الأهلي قرر الإبقاء على جونيور أجاي وسيتم الاستغناء عن الكونغولي والتر بواليا، والمالي أليو ديانج، من أجل قيد الثنائي الأجنبي الجديد الوافد للأهلي، لويس ميكيسوني، لاعب سيمبا التنزاني، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب برايتون الإنجليزي، إلا أن المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن أجاي سيرحل بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف البلدوزر:" مسئولو الأهلي يتفاوضون حاليًا مع وكيل أعمال جونيور أجاي بشأن الطريقة التي سيرحل بها اللاعب".

وأوضح عبد الغني :"الأهلي حاول خلال الفترة الأخيرة تسويق اللاعب النيجيري لأحدى الدوريات الخارجية لكنه وجد صعوبة، لذا قرر فسخ عقده بالتراضي والتفاوض معه حول مستحقاته عن الموسم المتبقي في عقده مع النادي".

واختتم :" مجدى عبد الغني، أن قرار رحيل أجاي عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري بات رسميًا ونهائيًا حتى لو رحل بواليا وديانج لأن الجهاز الفني لم يعد يرغب في بقاء اللاعب النيجيري".
 

مجدي عبد الغني الأهلى جونيور اجاى والتر بواليا اليو ديانج لويس ميكيسوني بيرسي تاو

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