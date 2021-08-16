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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمي طولان يكشف سبب عدم إشراك محمود جاد وحقيقة عرض بيراميدز

حلمي طولان
حلمي طولان

قال حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي إنه لا يوجد عرض من بيراميدز للتعاقد مع حارس مرمى الفريق البترولي محمود جاد.

وقال حلمي طولان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كان هدف الأهلي الأول أمس مفاجئا لنا وله تأثير كبير خصوصا مع وجود 5 ناشئين في الملعب من مواليد 1999و2001. كنت مشفقا عليهم ولكن كان هناك العديد من الغيابات".

وأضاف "سبب غياب محمود جاد عن المشاركة في المباريات ليس عرض بيراميدز فلا يوجد عرض من الأساس واللاعب جدد لخمسة مواسم قبل السفر لأولمبياد طوكيو، السبب هو زيادة 6.5 كيلو جرام في وزن الحارس وبالتالي فلا يمكن أن يشارك. يبذل الكثير من الجهد والآن ينقصه كيلو ونصف عن العودة".

وتابع "اللاعبون الصغار يكتسبون خبرات في مباريات مثل هذه وهو ما يسعدني كثيرا. إذا نظرت لقائمة الناشئين ستجد 8 لاعبين ناشئين و4-5 لاعبين من فريق 2001 و2003 تحت السن".


وأتم "هدفنا هو دائما تصعيد المواهب وتكوين فريق قوي مع اللاعبين من الخارج وهو ما نحاول فعله دائما وسنحاول الاستمرار في المستقبل".

حلمي طولان انبي بيراميدز محمود جاد الأهلى

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