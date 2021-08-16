للحفاظ على صحة القلب .. 5 أطعمة غنية بالمغنسيوم

يعد المغنيسيوم هو أحد المعادن الأساسية والأكثر تنوعًا التي تتطلبها أجسامنا لصحة الخلايا والأنسجة ووظيفة العضلات ويمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 53٪ وفقًا لدراسة نشرها موقع هيلث .

ووفقا للدراسة فإن تناول 100 ملليجرام إضافي يوميًا من المغنيسيوم يمكن أن يحسن صحة القلب ويمنع أمراض القلب.

للحصول على نظام غذائي متوازن ، تأكد من تضمين هذه الأطعمة الخمس الغنية بالمغنيسيوم ولصحة القلب والأوعية الدموية أيضا ..

1-اللوز

أظهرت الأبحاث أن اللوز يحسن صحة القلب عن طريق الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وزيادة مضادات الأكسدة في الدم وبالتالي يقلل من ضغط الدم مما يؤثر على الدورة الدموية عبر القلب. أضف ملعقة من اللوز المحمص الجاف إلى نظامك الغذائي اليومي للحصول على 80 مجم من المغنيسيوم.



2-التين



التين من الفواكه الغنية بالألياف والتى تحتوى على نسبة عالية من المغنيسيوم ويساعد المغنيسيوم في خفض ضغط الدم عند ارتفاعه .

يحتوي نصف كوب من التين المجفف على 51 مجم من المغنيسيوم.

3-الموز



على الرغم من أن هذه الفاكهة تشتهر بمحتواها العالي من البوتاسيوم ، إلا أنها تحتوي أيضًا على مستويات عالية من المغنيسيوم المرتبط بخفض نسبة السكر في الدم وضغط الدم وتقليل أمراض القلب.

تحتوي موزة واحدة كبيرة على 37 مجم من المغنيسيوم ، وتوفر 9٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به.

4-الأفوكادو



الأفوكادو مليء بمضادات الأكسدة والدهون الصحية للقلب التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

الجرعة الصحية اليومية هي كوب واحد من مكعبات الأفوكادو مقابل 44 مجم من المغنيسيوم.



5-اللوز



أظهرت الأبحاث أن اللوز يحسن صحة القلب عن طريق الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وزيادة مضادات الأكسدة في الدم

أضف 1 ملعقة من اللوز المحمص الجاف إلى نظامك الغذائي اليومي للحصول على 80 مجم من المغنيسيوم.



6- سمك الماكريل



يعتبر الماكريل صحيًا للغاية وغنيًا بأوميجا 3 والمغنيسيوم ، مما يحافظ على صحة القلب.

يحتوي على 60 مجم من المغنيسيوم لكل 100 جرام فهو من أكثر الأسماك صحة لتناولها في نظام غذائي متوازن.