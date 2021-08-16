فوائد وأضرار حقنة الكورتيزون.. متي ييدأ وينتهي مفعول الإبرة

حقنة الكورتيزون سلاح ذوحدين علي الرغم من أن لها فوائد عديدة إلا أن لها أضرارا لاتتوقعها ، وقد نعرض لكم فوائد وأضرار حقنة الكورتيزون وتستخدم حقن الكورتيزون لعلاج العظام والعضلات ، مثل الألم الذي يأتي مع التهاب المفاصل، التهاب الأوتار ، و التهاب كيسي ، ومع ذلك ، فإن الكورتيزون ليس مسكنًا للألم إنه دواء مضاد للالتهابات ، والحد من الالتهاب هو ما يقلل الألم، لذلك يمكن ان تتعرف متى ينتهي مفعول إبرة الكورتيزون وأضرار حقن الكورتيزون.

إن حقن الكورتيزون آمن للغاية ، والآثار الجانبية تكون نادرة وطفيفة ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل الحصول على واحدة.



1- متى ينتهي مفعول إبرة الكورتيزون

قد لايعرف الكثيرمتى ينتهي مفعول ابرة الكورتيزون حيث يقوم العديد من الأطباء بخلط الكورتيزون مع مسكن للألم .. غالبًا ما يخلط جراحو العظام ، على سبيل المثال ، الكورتيزون مع مخدر موضعي لتسكين الآلام بشكل فوري وطويل الأمد.



يمكن أن يساعد التخدير المضاف من الأطباء أيضًا في تشخيص المشكلة بدقة إذا حدث تسكين الآلام بسرعة ، فسوف يعلم طبيبك أن المخدر قد ذهب إلى المكان الصحيح ، وبالتالي سيكون الكورتيزون في المكان المناسب أيضًا.

قد توفر الكورتيزون راحة تستمر لأسابيع عند علاج التهاب الركبة والكتف والتهابات المفاصل الأخرى، عادة ما تكون الإبرة صغيرة ولا يوجد الكثير من الانزعاج عندما يعطي الطبيب الحقنة في بعض الأحيان يتم خلط الحقنة مع مخدر لتوفير مزيد من السيطرة على الألم.

2- متى يبدأ مفعول إبرة الكورتيزون

تُعد حقن الكورتيزون علاجًا شائع الاستخدام لحالات تتراوح من التهاب المفاصل إلى التهاب الأوتار ولكن متى يبدأ مفعول إبرة الكورتيزون فهي تستغرق تأثيرات الكورتيزون عمومًا حوالي خمسة أيام حتى تظهر آثارها.

في حين أن تأثيرات الكورتيزون تستغرق عادةً بضعة أيام أو أكثر لتبدأ في التأثير ، فإن العديد من المرضى سيبلغون عن تخفيف فوري للألم بعد الحقن.

هناك سببان محتملان يجعلان تسكين الآلام أكثر إلحاحًا في بعض الأحيان. السبب الأكثر شيوعًا لتسكين الآلام الفوري هو أن معظم الأطباء يخلطون دواء مخدرًا ، مثل ليدوكائين أو ماركين ، مع حقن الكورتيزون. ﻿

يمكن أن يسري مفعول التخدير الموضعي على الفور ويوفر راحة كبيرة بعد الحقن بفترة وجيزة، سيستخدم العديد من الأطباء هذا التأثير كاختبار للتأكد من حقن الدواء في المشكلة الموجودة.

إذا تم تخدير المشكلة عن طريق الحقن ، فيمكن لطبيبك أن يكون واثقًا من توصيل الكورتيزون إلى المكان المناسب.

السبب الآخر الذي يجعل بعض الأشخاص يجدون راحة فورية هو أن طبيبك يقوم أحيانًا بإزالة السوائل المتراكمة في نفس الوقت الذي يقوم فيه بحقن المفصل المتورم.

2- إبرة الكورتيزون في العضل

كثير من الناس لديهم مشاعر قوية تجاه حقن الكورتيزون: إذا كانت سحرية ، وإذا كانت مروعة ، وإذا كان يجب استخدامها. إنه لأمر مريح أن تعرف أن هناك مساعدة متاحة لتخفيف الألم ولكن حقن الكورتيزون لا تخلو من مخاطرها.

وقد يتلاقي الكثير العلاج من خلال ابرة الكورتيزون في العضل ولكنها تكون تحت اشراف طبيب وذلك تجنب للمخاطر ، كما ان إبرة الكورتيزون في العضل تعتبر أداة قوية وخيار علاج جيد ولكن قد يتم الإفراط في استخدامها أو ، في بعض الحالات ، ليس الخيار الأفضل.

يجب استخدام الحقن فقط لعلاج الالتهاب ، وليس فقط حقنها للألم. يجب أيضًا أن تكون محدودة ، خاصة عند الأشخاص الأصغر سنًا الذين لديهم مفاصل وأوتار صحية قد تتضرر من جراء الطلقات المتكررة.

يجب أن يكون الأطباء على دراية بالآثار الجانبية للكورتيزون وأن يخبروا الناس عن هذه المخاطر المحتملة. تأكد من طرح الموضوع إذا لم يقم طبيبك بذلك أولاً.



3- أضرار حقن الكورتيزون

يعتبر الكورتيزون علاجًا قويًا للعديد من حالات العظام ، ولكن هناك آثار جانبية. إذا كانت لديك مخاوف بشأن حقنة الكورتيزون ، فتحدث مع طبيبك. النبأ السار هو أنه في كثير من الحالات ، هناك خيارات أخرى يمكن استخدامها لمعالجة المشكلة.



تحدث الآثار الجانبية الجهازية لأن الكمية الصغيرة من الكورتيزون التي تدخل مجرى الدم تؤثر على جسمك بالكامل ، وليس فقط على الموقع الذي أُعطي فيه الكورتيزون.

هذه التأثيرات على مستوى الجسم نادرة وعادة ما تكون طفيفة. حقنة الكورتيزون المستهدفة تختلف عن تناول الستيرويدات عن طريق الفم ، أو حقن الكورتيزون مباشرة في مجرى الدم ، لذلك يمتص الجسم كمية صغيرة فقط من الدواء.

نظرًا لأن الجسم ينتج الكورتيزون الطبيعي الخاص به ، فإن معظم الناس لا يعانون من آثار جهازية. أولئك الذين قد يواجهون المشاكل التالية:

ارتفاع سكر الدم

ارتفاع نسبة السكر في الدم هو رد الفعل الأكثر شيوعًا عند مرضى السكري. يمكن أن يسبب الكورتيزون ارتفاعًا مؤقتًا في مستويات الجلوكوز ، لذلك يحتاجون إلى مراقبة مستويات السكر في الدم بعناية.

يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين توخي الحذر بشكل خاص ، وفحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر وتعديل جرعات الأنسولين حسب الحاجة، إذا ارتفع مستوى السكر في الدم لديك أكثر من المتوقع ، يجب عليك الاتصال بطبيبك لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى علاج إضافي.