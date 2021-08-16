عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هجوم شرس على ملك وليلى أحمد زاهر بسبب دلال عبد العزيز.. تفاصيل

أحمد زاهر وملك وليلى
أحمد زاهر وملك وليلى

تعرضت كل من ليلى وملك أحمد زاهر إلى هجوم شرس بسبب مشاركتهما فى حفل عمرو دياب والذى أقيم فى الساحل الشمالى بعد أيام قليلة من رحيل الفنانة دلال عبد العزيز. 

وهو ما دفع ملك للرد على متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة: “أختى كانت حالتها النفسية سيئة وبعد أسبوع من الوفاة أخدناها الحفلة عشان تفك شوية”. 

ملك أحمد زاهر 

وأضافت ملك : “لا هي حاجة عيب ولا حرام محدش في اللي بنتقدوا حاطط نفسه مكانا ولا أصلا ليه دعوة كل واحد حر في حياته وياريت يخليهم في حالهم”. 

وطمأنت ملك جمهورها على شقيقتها ملك مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة حاليا وتدعو باستمرار إلى الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. 

ملك أحمد زاهر 

ابنة أحمد زاهر 

وكان أبدى الفنان أحمد زاهر، رأيه فى ابنته الفنانة ملك، التى شاركت فى عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد زاهر خلال مداخلة مع برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة “الحياة”: "شهادتي في ملك مجروحة هي مفرحانى، وواخده منى كيفية معايشة الشخصية التي تقدمها واستحضارها للحالة أكتر من ليلى، ودى ميزة مش عند كل الممثلين الصراحة".

وتابع: "ليلى وملك كل واحدة مميزة فى حاجة".

وأبدى الفنان ماجد الكدوانى، رأيه فى نجله “يوسف ماجد الكدوانى” الذى شارك فى مسلسل الأختيار 2 الموسم الرمضانى الماضى.

وقال الكدوانى: "شهادتى فى يوسف مجروحة، واتفقت أنا وهو من زمان، على أن مفيش إنسان هينجح فى حاجة إلا بعد دراستها وأن يكون محب لها".

وتابع ماجد الكدوانى: "يوسف درس الفن لمدة 5 سنوات فى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ماجد الكدوانى: "الفن مهنة شريفة ومش أي حد يقدمه، لازم يكون موهوب ويقدم من خلالها رسالة هادفة. 

أحمد زاهر: بنتي ملك عندها ميزة فنية مش موجودة عند كل الممثلين

ملك أحمد زاهر ناعية دلال عبد العزيز: أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة

  

حفل عمرو دياب 

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو للفنان أحمد زاهر مع ابنته ليلى، أثناء غنائهما ورقصهما في حفل الفنان عمرو دياب بمارينا في الساحل الشمالي.

ويظهر أحمد زاهر وابنته في الفيديو، يرقصان على أغنية “أماكن السهر” لـ عمرو دياب.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وجاءت التعليقات:

علاقته ببناته حلوة أوي
ماشاء الله عليكم
ربنا يحميكوا من عيون الناس

أفلام أحمد زهر 

وينتظر أحمد زاهر عرض فيلمه "الفارس"، والذي يعد أولى البطولات السينمائية له، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، الذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.


"الفارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى.


وحقق مسلسل "لؤلؤ" شهرة كبيرة ونجاحا عظيما، مما دفع الجمهور لمطالبة صناعه بموسم جديد للمسلسل، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، هدير عبدالناصر، أشرف زكي، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.
 

يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها، في إطار من الدراما الشيقة.
 

وشارك أحمد زاهر فى "فيلم زنزانة 7" وكان الفيلم  يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

ملك احمد زاهر ليلي احمد زاهر احمد زاهر دلال عبد العزيز اخبار احمد زاهر

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلاده.. تامر حسنى من عامل فى محطة بنزين الى النجومية

الإنس والنمس فى الصدارة.. 2 مليون و800 ألف إيرادات الأفلام فى يوم

دياب يوجه رسالة إلى تامر حسنى فى عيد ميلاده

أحمد عبد الله: فيلم ليلة العيد يناقش قضية قهر المرأة

ترشيحاتنا

بلومبرج تسلط الضوء على طرح حصة من العاصمة الإدارية بـ بالبورصة|تفاصيل

فرصة لتحقيق سلام مستدام.. أول تعليق للرئيس الإيراني على أحداث أفغانستان

سعر ومواصفات فيات تيبو 2021 الهاتشباك .. صور

حقائق مثيرة حول الكويكب الذي أنهى حياة الديناصورات

مدرب منتخب الكاراتيه: واجهتنا صعوبات قبل خوض أولمبياد طوكيو وجيانا اتظلمت| فيديو

تنسيق الجامعات 2021 : تمريض عين شمس تواصل اختبارات القدرات..غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية| تفاصيل

مرفوض .. مجدى عبدالغني يكشف حقيقة التفويت فى مباراة الزمالك والاسماعيلي

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

اجتماع عاجل لمناقشة توجيه الرئيس السيسي بتنفيذ 30% من مشروعات الإسكان قبل طرحها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ