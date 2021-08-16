هجوم شرس على ملك وليلى أحمد زاهر بسبب دلال عبد العزيز.. تفاصيل

تعرضت كل من ليلى وملك أحمد زاهر إلى هجوم شرس بسبب مشاركتهما فى حفل عمرو دياب والذى أقيم فى الساحل الشمالى بعد أيام قليلة من رحيل الفنانة دلال عبد العزيز.

وهو ما دفع ملك للرد على متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة: “أختى كانت حالتها النفسية سيئة وبعد أسبوع من الوفاة أخدناها الحفلة عشان تفك شوية”.

ملك أحمد زاهر

وأضافت ملك : “لا هي حاجة عيب ولا حرام محدش في اللي بنتقدوا حاطط نفسه مكانا ولا أصلا ليه دعوة كل واحد حر في حياته وياريت يخليهم في حالهم”.

وطمأنت ملك جمهورها على شقيقتها ملك مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة حاليا وتدعو باستمرار إلى الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ملك أحمد زاهر

ابنة أحمد زاهر

وكان أبدى الفنان أحمد زاهر، رأيه فى ابنته الفنانة ملك، التى شاركت فى عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد زاهر خلال مداخلة مع برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة “الحياة”: "شهادتي في ملك مجروحة هي مفرحانى، وواخده منى كيفية معايشة الشخصية التي تقدمها واستحضارها للحالة أكتر من ليلى، ودى ميزة مش عند كل الممثلين الصراحة".

وتابع: "ليلى وملك كل واحدة مميزة فى حاجة".

وأبدى الفنان ماجد الكدوانى، رأيه فى نجله “يوسف ماجد الكدوانى” الذى شارك فى مسلسل الأختيار 2 الموسم الرمضانى الماضى.

وقال الكدوانى: "شهادتى فى يوسف مجروحة، واتفقت أنا وهو من زمان، على أن مفيش إنسان هينجح فى حاجة إلا بعد دراستها وأن يكون محب لها".

وتابع ماجد الكدوانى: "يوسف درس الفن لمدة 5 سنوات فى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ماجد الكدوانى: "الفن مهنة شريفة ومش أي حد يقدمه، لازم يكون موهوب ويقدم من خلالها رسالة هادفة.

حفل عمرو دياب

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو للفنان أحمد زاهر مع ابنته ليلى، أثناء غنائهما ورقصهما في حفل الفنان عمرو دياب بمارينا في الساحل الشمالي.

ويظهر أحمد زاهر وابنته في الفيديو، يرقصان على أغنية “أماكن السهر” لـ عمرو دياب.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وجاءت التعليقات:

علاقته ببناته حلوة أوي

ماشاء الله عليكم

ربنا يحميكوا من عيون الناس

أفلام أحمد زهر

وينتظر أحمد زاهر عرض فيلمه "الفارس"، والذي يعد أولى البطولات السينمائية له، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، الذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.



"الفارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى.



وحقق مسلسل "لؤلؤ" شهرة كبيرة ونجاحا عظيما، مما دفع الجمهور لمطالبة صناعه بموسم جديد للمسلسل، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، هدير عبدالناصر، أشرف زكي، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.



يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها، في إطار من الدراما الشيقة.



وشارك أحمد زاهر فى "فيلم زنزانة 7" وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.