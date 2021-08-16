تركيبة وحيلة بسيطة.. طرق التخلص من الحشرات الزاحفة بالمنزل

طرق التخلص من الحشرات الزاحفة بالمنزل كثيرة وعديدة، ولذلك يمكنك ان تتعرفي علي الحيل المتعددة او التركيبات للتخلص من الحشرات الزاحفة في المنزل، وقد تحاول بعض الحشرات الهروب من خلال اللجوء إلى منزلك.

طرق التخلص من الحشرات الزاحفة بالمنزل

هناك طرق للتخلص من الحشرات المنزلية الشائعة دون استدعاء مكافحة الآفات، سواء كان الأمر يتعلق بالنمل والصراصير أو العناكب وبق الفراش ، فإن كل أسرة تواجه مشكلة الآفات في وقت أو آخر.

لكن في كل مرة ترى حشرة كامنة حولك ، لا تحتاج للبحث عن أقسى مادة كيميائية موجودة يمكنك استخدام المكونات الطبيعية المتوفرة بسهولة في منزلك لحل أي مشكلة مزعجة من الآفات تقريبًا .

فأن الزيوت الأساسية في التخلص من الحشرات الزاحفة بالمنزل هي اللافندر والنع نظرًا لأن هذه الزيوت توجد عادةً في صورة مركزة جدًا ، يمكنك خلط بضع قطرات بالماء ورشها مباشرة على المناطق التي بها مشاكل ، مثل الأرائك والأسرة والسجاد

زيت النعناع

بالإضافة إلى إضفاء رائحة رائعة على منزلك ، فإن نباتات النعناع وزيت النعناع يطرد النمل والعناكب والبعوض وحتى الفئران بشكل طبيعي. امزج 10-15 قطرة من زيت النعناع الأساسي في 8 أوقية من الماء ثم رج المزيج ورشه في المناطق المحيطة بالمداخل والفتحات والنوافذ.

لافندر

الرائحة الرائعة من نباتات اللافندر تطرد العث والبراغيث والذباب والبعوض. ضع أكياسًا من الخزامى المجفف في الخزانات أو اجعلها جزءًا من نظام التنظيف الخاص بك لرش مزيج من 5-10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي مع الماء حول منزلك لإبعاد الحشرات.



بحيلة بسيطة التخلص من الحشرات الزاحفة بالمنزل

اذا كنتي تحاولين تنظيف منزلك فيمكنك بحيلة بسيطة التخلص من الحشرات الزاحفة بالمنزل بالاشياء الطبيعية فإن الخل هو أفضل صديق لك، فلا يقتصر الأمر على إزالة البقع العنيدة والمساعدة في الحفاظ على مطبخك نظيفًا فحسب ، بل يتميز أيضًا بالتخلص من الحشرات الصغيرة في المطبخ. إذا كنت تبحث عن طرق عضوية حول كيفية قتل النمل الصغير في المطبخ ، اصنع محلولًا بنسبة 50٪ من الخل ورشه في جميع أنحاء منزلك. في حين أن هذا لا يسبب أي ضرر لعائلتك أو حيواناتك الأليفة ، فإن الرائحة النفاذة للخل ستبقي النمل والآفات الصغيرة في مكانها.

معظم الحشرات الصغيرة ، وخاصة النمل لا تستطيع تحمل الروائح القوية ، وإذا كان لديك إبهام أخضر وتبحث عن طرق لكيفية التخلص من الحشرات الصغيرة في المطبخ ، ففكر في شراء نبتة النعناع وبالتالي ، اترك أوراق النعناع المجففة حول المطبخ لمنع الحشرات من الوصول إلى طعامك

إذا لم يكن لديك مساحة لحديقة ولكنك تتساءل عن كيفية قتل النمل الصغير في المطبخ ، فإن الزيوت الأساسية تعمل أيضًا

يمكن أن يكون التخلص من الحشرات أسهل كثيرًا من خلال تدابير الوقاية الصحيحة، إليك أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها حتى لا تجذب أيًا من المخلوقات السيئة إلى منزلك.

قم بالتنظيف والتخلص من الفوضى .

بعض الحشرات ، مثل الذباب ، تحب الهدر ، والبعض الآخر ، مثل الصراصير ، تنجذب إلى رائحة الورق والفوضى العامة. في كلتا الحالتين ، لن تأتي هذه الحشرات إذا لم يكن هناك فوضى .

ضع كل الطعام بعيدا .

يمكن أن تكون بقايا الطعام المنسية دعوة مفتوحة لكل زحف زاحف من حولك. تأكد من تخزين كل شيء في الثلاجة أو خزائن المطبخ ، وخاصة طعام الحيوانات الأليفة.

قطع مصادر المياه المحتملة .

يمكن أن تجذب المياه العذبة الآفات من أي نوع ، لذا تأكد من عدم وجود أي منها في المنطقة المجاورة. تحقق من صحة الأنابيب الخاصة بك وإذا كان هناك أي تسرب تحتاج إلى العناية به.

استثمر في الناموسيات .

لن يؤدي تثبيت الناموسيات على كل نافذة إلى إبعاد البعوض فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى إبعاد العديد من الحشرات الأخرى. من الطبيعي إبقاء النوافذ مفتوحة خلال الأشهر الأكثر دفئًا. استمتع بالهواء النقي دون دخول الحشرات.

إصلاح الشقوق .

نظرًا لأن الحشرات صغيرة جدًا ، فإنها ستدخل منزلك من خلال الكثير من الشقوق الصغيرة في هيكل الممتلكات الخاصة بك. قم بفحص المبنى بشكل دوري وقم بملء جميع الشقوق والخدوش المزعجة لمنع ذلك.

قم بتخزين القمامة بشكل صحيح .

تأكد من إحكام إغلاق صندوق القمامة وإفراغه قدر الإمكان ، خاصةً إذا كان هناك بقايا طعام بداخله.



تركيبة تقضي علي الحشرات الزاحفة في المنزل



عجينة لإبادة الصراصير

عجينة لها مفعول السحر في القضاء على الصراصير مكوناتها:

ملعقة حليب بودرة + ملعقة سكر بودرة + بودرة "حامض البوريك" ونجدها في الصيدلية أو عند العطار.

الطريقة لعمل عجينة لإبادة الصراصير :

نخلط كل المقادير بالماء ونعمل منها كرات صغيرة وتلصق الكرات في أنحاء متفرقة من المنزل وخصوصا في المطبخ والحمام على مفعولها لمدة شهر وتقضي على أي صراصير ممكن إنها تظهر في البيت.

ويمكن استخدام النشادر لأنها تقضي على أي حشرات منزلية موجودة ؛ لأن مادة النشادر من أفضل المواد الطاردة للحشرات المنزلية.



بعد اليوم .. لن تزعجكي الحشرات الزاحفة في المنزل

الحفاظ على منزلك نظيفًا هو أفضل طريقة لإبعاد الآفات ، خاصة المطبخ الذي تكمن فيه الفتات وغيرها

نظف بالمكنسة الكهربائية بانتظام (يُقترح مرة واحدة في الأسبوع) وفي الأيام التي لا ترغب في رمي القمامة فيها ، تأكد من تغطية حاوياتك أو حتى إحكام إغلاقها فبعد اليوم .. لن تزعجكي الحشرات الزاحفة في المنزل

اجعل منزلك غير مضياف قدر الإمكان: عندما تضع الوجبات الخفيفة بعيدًا ، احتفظ بالطعام في حاويات محكمة الغلق أو في الثلاجة.

قد تشكل الفواكه الطازجة قطعة مركزية لطيفة للمائدة ، لكن الحشرات ، وخاصة ذباب الفاكهة ، يمكن أن تنجذب إليها ، لا تنسى تلك الأوعية للحيوانات الأليفة حافظ على نظافتها ما لم تكن تخطط لشراء حيوانك الأليف التالي مزرعة النمل الخاصة به

الماء خطير بشكل مضاعف لتشجيع الآفات. تعمل المناطق الرطبة كأرض خصبة ونافورة للشرب. يعتبر الحوض المليء بالأطباق المتسخة والمياه الراكدة سببًا واضحًا ، لكن انظر أيضًا في الأماكن الأقل وضوحًا.

يمكن أن تتسرب الأنابيب الموجودة أسفل الحوض أو في الحمام ، اتصل بالسباك يمكن أن تكون الأماكن مثل الطوابق السفلية رطبة.

إذا وجدت رطوبة زائدة في هذه المناطق ، ففكر في مزيل الرطوبة ضع في اعتبارك أن الصراصير بشكل خاص تبحث باستمرار عن الماء ، وبالتالي فإن لقبها "اللطيف": "حشرة الماء".

يمكن أن يكون التخلص من الصراصير أمرًا سهلاً مثل خلط مكونين معًا. تعتبر قاتلة الصراصير التي تصنعها بنفسك سهلة نسبيًا عن طريق خلط شيء تحبه الصراصير (مثل السكر أو مسحوق الكاكاو) بشيء مميت مثل البورق أو التراب الدياتومي .