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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد اليوم .. لن تزعجكي الحشرات الزاحفة في المنزل

صدى البلد

إذا كنتي بدأتي في تنظيف منزلك بشكل متعمق ، فبعد اليوم لن تزعجكي الحشرات الزاحفة في المنزل ، وذلك من خلال تطبيق الوصفات السهلة والمهمة التي يجب أن تتعرفي عليها.

1. الزيوت الأساسية


الزيوت الأساسية مثل اللافندر والنعناع رائحتها رائعة، ولكن إلى جانب تنشيط الهواء وتحسين الحالة المزاجية ، يمكن أيضًا استخدامها للسيطرة على عث الغبار وبق الفراش، نظرًا لأن هذه الزيوت توجد عادةً في صورة مركزة جدًا ، يمكنك خلط بضع قطرات بالماء ورشها مباشرة على المناطق التي بها مشاكل ، مثل الأرائك والأسرة والسجاد  والحصير وفقا ل india.com.

2. ملح


الملح هو عنصر آخر مفيد للغاية ، فللمساعدة في التخلص من النمل والبراغيث ، ما عليك إلا رش الملح حول الأبواب والنوافذ لمنع النمل من دخول منزلك، عادة ما تتدلى البراغيث حول السجادة ، لذلك من الأفضل رش الملح مباشرة على السجاد والبسط لتبديد هذه الآفات.


(نصيحة إضافية: طريقة أخرى جيدة لردع البراغيث هي رش حيواناتك الأليفة وفراشها بقليل من أوراق إكليل الجبل المطحونة جيدًا).

 

3. الخل


الخل هو أحد أفضل منظفات الطبيعة ، وواحد من أفضل المنتجات لإبعاد الآفات مثل النمل وذباب الفاكهة، ففي الواقع ، وفقًا لـ HGTV ، فإن رائحة الخل القوية تصد النمل وتثنيهم عن تشكيل مسارات ملاحة بناءً على الروائح الأخرى. في الوقت نفسه ، يجذب ذباب الفاكهة ويمكن استخدامه كطعم لاصطياده والتخلص منه.

 

4. عصير ليمون 
يعد عصير الليمون منظفات فعالة يمكن أن تساعد أيضًا في إبعاد العناكب والنمل والقواقع، فلا تحب العناكب الحمضيات، ولن تقترب من الأبواب والنوافذ إذا قمت برش هذه المناطق بقليل من أي نوع من العصير نظرًا لأن هذا العصير يأتي عادةً في محاليل مركزة أيضًا ، يمكنك مزجه بالماء ورشه في جميع أنحاء ألواح النوافذ وإطارات الأبواب.

 

5. النعناع
النعناع هو عنصر آخر مفيد للغاية يطرد مجموعة متنوعة من الآفات - وهو يفعل ذلك دون إحداث فوضى. يحافظ على المهيجات اليومية مثل الذباب والبعوض والنمل بعيدًا. يمكنك ببساطة الاحتفاظ بأوراق النعناع حول النوافذ والأبواب ، وفي أي مكان آخر تشعر فيه أن الحشرات تدخل منزلك منه. والأفضل من ذلك ، يمكنك زراعة النعناع حول مداخل منزلك. لن يقتصر الأمر على إبعاد الحشرات فحسب ، بل سيضفي أيضًا رائحة منعشة على مداخل منزلك.

 

6. صودا الخبز
صودا الخبز هي أداة مساعدة مجربة ومختبرة ضد الصراصير. والأكثر فاعلية في التخلص منها عند خلطها بالسكر البودرة. يمكنك عمل خليط من المكونين وتركه أينما ترى الآفات. على الرغم من الفوضى الصغيرة ، إلا أنها واحدة من أفضل الطرق لقتل الحشرات.

 

7. قشور الخيار
قشور الخيار ، وخاصة المر ، فعالة جدًا ضد النمل أيضًا - كما أن خدمات مكافحة الآفات ، مثل Planet Natural ، نوصي بها بشدة .. يمكنك ترك القشور حول الأبواب والنوافذ لصد مستعمرات النمل.

 

8. المنظفات
المنظف ، على الرغم من أنه ليس طبيعيًا تمامًا ، إلا أنه ليس قاسيًا مثل جميع المواد الكيميائية القوية المستخدمة في المبيدات الحشرية والمبيدات الحشرية - يمكن استخدامه لاصطياد ذباب الفاكهة وقتله بسهولة، ويمكنك أيضًا ترك بعض النبيذ أو خل التفاح لإغراء الذباب وإضافة القليل من المنظف إلى طعمك، سيؤدي ذلك إلى حبس الآفات وقتلها في لمح البصر.

 

9. متفرقات
في الواقع ، هناك عدد من المواد التي يمكنك استخدامها لإنشاء حاجز ضد الزواحف المخيفة التي تحاول التذبذب في طريقها إلى منزلك ، بما في ذلك الفازلين والقرفة والطباشير والتلك ومسحوق الفحم والفلفل الحار. وبالمثل ، يساعد القرنفل في إبعاد الحشرات المجنحة. حتى الثوم يعمل بشكل جيد لإبعاد الحشرات. يمكنك مزجه بالماء ونشر العجينة كحاجز حول النوافذ.

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