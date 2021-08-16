بالعضل وفي المفصل.. أضرار حقن الكورتيزون

كثير من الناس لديهم مشاعر قوية تجاه حقن الكورتيزون إذا كانت سحرية وإذا كانت مروعة، وإذا كان يجب استخدامها إنه لأمر مريح أن تعرف أن هناك مساعدة متاحة لتخفيف الألم ولكن حقن الكورتيزون لا تخلو من مخاطرها.

وقد يتلقي الكثير العلاج من خلال إبرة الكورتيزون في العضل ولكنها تكون تحت إشراف طبيب وذلك تجنبا للمخاطر، كما أن إبرة الكورتيزون في العضل تعتبر أداة قوية وخيار علاجي جيد ولكن قد يتم الإفراط في استخدامها وفي بعض الحالات ليس الخيار الأفضل.

ويجب استخدام الحقن فقط لعلاج الالتهاب وليس فقط حقنها للألم. ويجب أيضًا أن تكون محدودة خاصة عند الأشخاص الأصغر سنًا الذين لديهم مفاصل وأوتار صحية قد تتضرر من جراء الطلقات المتكررة.

ويجب أن يكون الأطباء على دراية بالآثار الجانبية للكورتيزون وأن يخبروا الناس عن هذه المخاطر المحتملة. وتأكد من طرح الموضوع إذا لم يقم طبيبك بذلك أولاً.



أضرار حقن الكورتيزون



ويعتبر الكورتيزون علاجًا قويًا للعديد من حالات العظام، ولكن هناك آثار جانبية إذا كانت لديك مخاوف بشأن حقنة الكورتيزون فتحدث مع طبيبك، والنبأ السار هو أنه في كثير من الحالات هناك خيارات أخرى يمكن استخدامها لمعالجة المشكلة.



وتحدث الآثار الجانبية الجهازية لأن الكمية الصغيرة من الكورتيزون التي تدخل مجرى الدم تؤثر على جسمك بالكامل وليس فقط على الموقع الذي أُعطي فيه الكورتيزون.

وهذه التأثيرات على مستوى الجسم نادرة وعادة ما تكون طفيفة، وحقنة الكورتيزون المستهدفة تختلف عن تناول الستيرويدات عن طريق الفم أو حقن الكورتيزون مباشرة في مجرى الدم لذلك يمتص الجسم كمية صغيرة فقط من الدواء.

ونظرًا لأن الجسم ينتج الكورتيزون الطبيعي الخاص به، فإن معظم الناس لا يعانون من آثار جهازية. أولئك الذين قد يواجهون المشاكل التالية:

ارتفاع سكر الدم

ارتفاع نسبة السكر في الدم هو رد الفعل الأكثر شيوعًا عند مرضى السكري. ويمكن أن يسبب الكورتيزون ارتفاعًا مؤقتًا في مستويات الجلوكوز لذلك يحتاجون إلى مراقبة مستويات السكر في الدم بعناية.

ويجب على الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين توخي الحذر بشكل خاص، وفحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر وتعديل جرعات الأنسولين حسب الحاجة، إذا ارتفع مستوى السكر في الدم لديك أكثر من المتوقع يجب عليك الاتصال بطبيبك لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى علاج إضافي.