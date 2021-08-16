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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نتيجة تصفيات بطولة كرة السلة لفتيات المعاهد الأزهرية

بطولة كرة السلة لفتيات
بطولة كرة السلة لفتيات المعاهد الأزهرية

انطلقت صباح اليوم ، تصفيات منتخبات المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة السلة (قطاعات فتيات ) ، واتسمت بروح التنافس بين منتخبات المناطق المشاركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لجميع المشاركات فى البطولة من طالبات وهيئة إشراف.


وجاءت نتيجة التصفيات كالتالى:-
أولاً قطاع الإسكندرية :- صعدت منطقتى جنوب سيناء والإسكندرية، وتمت التصفيات على ملاعب المدينة الشبابية بأبو قير بمدينة الإسكندرية.
 

ثانياً قطاع بورسعيد :- صعدت منطقتى المنوفية والدقهلية بالتزكية.


ثالثاً قطاع بني سويف:- صعدت منطقتى بني سويف والقاهرة وتمت التصفيات على ملاعب الصالة المغطاة ببنى سويف.


رابعاً قطاع الأقصر صعد إلى النهائيات المركزيه منطقتى(أسيوط والأقصر) بالتزكية.
 

8 محافظات تصعد لتصفيات فتيات كرة اليد


كما جاءت نتيجة تصفيات منتخبات المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة اليد ( فتيات ) كالتالي:-


أولاً قطاع الإسكندرية وكانت المنافسة بين مناطق (الإسكندرية– البحيرة – الغربية – كفر الشيخ –جنوب سيناء).


وذلك على المدينة الشبابية بأبو قير بمدينة الإسكندرية وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتي ( الغربية وكفر الشيخ) .


ثانياً قطاع بورسعيد: وكانت المنافسة بين مناطق( بورسعيد – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية)وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى (الشرقية و الدقهلية) وذلك على ملاعب صالة  6 أكتوبر المغطاة.


ثالثاً قطاع بني سويف: وكانت المنافسة بين مناطق( بنى سويف – الجيزة – المنيا – القاهرة ) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة ببنى سويف وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتي(القاهرة وبني سويف).


رابعاً قطاع الأقصر : وكانت المنافسة بين مناطق( الأقصر – أسوان – أسيوط )وذلك على ملاعب مركز التنمية الرياضية بطيبة وبحضور الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية بالأزهر الشريف وأيمن نصر مدير إدارة التخطيط والتوجيه والمتابعة والدكتور خليفه إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر وجمالات كامل الوكيل الشرعي وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى أسيوط وأسوان.

نتيجة تصفيات بطولة كرة السلة لفتيات المعاهد الأزهرية
نتيجة تصفيات بطولة كرة السلة لفتيات المعاهد الأزهرية
نتيجة تصفيات بطولة كرة السلة لفتيات المعاهد الأزهرية
نتيجة تصفيات بطولة كرة السلة لفتيات المعاهد الأزهرية
نتيجة تصفيات بطولة كرة السلة لفتيات المعاهد الأزهرية
نتيجة تصفيات بطولة كرة السلة لفتيات المعاهد الأزهرية
تصفيات منتخبات الأزهرية كرة السلة فتيات

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