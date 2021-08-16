دراسة: دايت النوم يساعدك في التخلص من الوزن الزائد

نشرت دراسة حديثة لدى موقع medicalnewstoday حول النوم والنظام الغذائي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج جيدة للأشخاص التي ترغب في خسارة الوزن دون اتباع انظمة قاسية أو الخروج من المنزل لعمل التمارين الرياضية.

وأكدت الدراسة أن 1 من كل 3 أشخاص لا يحصل على القدر المناسب من النوم، وهذه إحصائية مقلقة تمامًا، حيث أن النوم - أو عدمه - يعتبر الآن عامل خطر للسمنة وحالات استقلاب القلب ، مثل ضعف تحمل الجلوكوز وارتفاع ضغط الدم .

إذا كان لقلة النوم مثل هذا التأثير الكبير، فمن المنطقي البحث عن طرق لإطالة النوم لدى الأفراد الذين يكونوا في خطر.

وأجريت الدراسة على 21 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة والذين يقضون وقتًا قصيرًا في النوم استشارة نوم مدتها 45 دقيقة، خلال هذه الجلسة، تم إعطاء مجموعة إطالة النوم أربع تلميحات مفيدة على الأقل لإطالة وقت نومهم، بما في ذلك معلومات حول الحد من تناول الكافيين - تناول القهوة قبل النوم مباشرة يجعل من الصعب التوقف عن السهر - والإعداد للاسترخاء الروتين ، مثل الحمام الدافئ .

إلى جانب جهود الباحثين لإطالة مدة النوم، قاموا أيضًا بمراقبة المدخول الغذائي طوال فترة الدراسة.

بشكل عام، زاد 86 في المائة من مجموعة إطالة النوم من الوقت الذي يقضونه في السرير ، وزاد نصفهم تقريبًا مدة نومهم (من 52 إلى 90 دقيقة)، حقق ثلاثة أعضاء من المجموعة متوسط ​​النوم الأسبوعي الموصى به وهو 7-9 ساعات في الليلة مما أدى إلى تناول وجبات أقل والشعور بالشبع بشكل أسرع.