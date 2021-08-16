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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأفغاني في قبضة الحركة.. شاهد| عناصر طالبان داخل مقر النواب

حركة طالبان
حركة طالبان

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تواجد عدد من مقاتلي طالبان، بالبرلمان الأفغاني، وجلوسهم بمقاعده، وذلك عقب استيلاء الحركة الإرهابية على البلاد.

واجتاحت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابل أمس الأحد، بعد انهيار الحكومة وانضمام الرئيس المحاصر أشرف غني إلى النزوح الجماعي لمواطنيه والأجانب.

وذكرت تقارير نقلا عن مصادر موثوقة أن رئيس البرلمان الأفغاني وعددا من قادة الأحزاب غادروا كابل إلى باكستان.

وانتشر مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح في أنحاء العاصمة كابول، ودخل العديد منهم القصر الرئاسي الذي بات مهجوراً.

وأعلن متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، أن أكثر من 90% من المباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول باتت تحت سيطرة الحركة المتشددة.

وقال متحدث باسم الحركة: “أكثر من 90% من المباني الحكومية في كابول باتت تحت سيطرة الحركة”، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء".

وأضاف المتحدث أن الحركة تجري محادثات تهدف إلى تشكيل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة" في أفغانستان.

ولفت: “سنسمح للمدنيين في مطار كابل بالعودة إلى منازلهم ولن يتم إيذاؤهم"، مشيرا إلى أن معظم نقاط التفتيش الرئيسية في كابل تحت سيطرة الحركة. 

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