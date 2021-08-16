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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر

صورة من الكشف
صورة من الكشف

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة البحر الأحمر عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر حيث تقدم الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بخالص التهانى والتبريكات لجميع الناجحين بالشهادة الثانوية الأزهرية.

وأعرب مدير المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر عن سعادته البالغة بهؤلاء الطلاب معبرا عن خالص التهنئة القلبية للطلاب الأوائل على مستوى معاهد المنطقة متمنيا لهم التوفيق الدائم وداعيا أن يحافظ الطلاب والطالبات الأوائل على التميز والتفوق وبذل مزيدا من الجهد للحصول على أعلى الدرجات والحفاظ على التميز، ويبارك لجميع الطلاب الناجحين داعيا للجميع بالسداد والنجاح فى مستقبلهم .

 

كما تقدم الدكتور عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات وجميع قيادات المنطقة وكافة العاملين بخالص التهانى والتبريكات لجميع الناجحين بالشهادة الثانوية الأزهرية.

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