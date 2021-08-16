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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: تحديد 26 مركزا لتجميع الأقطان بالوجه القبلي

هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن لمتابعة تعميم النظام الجديد لـ تداول الأقطان للموسم 2021-2022،  في كافة المحافظات.

 

وفي بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالنتائج المحققة لـ منظومة التجارة الجديدة والتي تم تطبيقها تجريبيا على مدار العامين الماضيين بداية بالفيوم وبنى سويف،  وتمت إضافة الشرقية والبحيرة لاحقا إلى أن جاء قرار مجلس الوزراء بتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.

 

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وجدد التأكيد على أن المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان هدفها تنظيم وتحسين عملية تداول وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها مع تحقيق صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر لأقطانهم من خلال نظام المزايدة.

 

وأوضح "توفيق" أن اللجنة قد انتهت من تحديد عدد مراكز تجميع الأقطان فى محافظات الوجه القبلي والمقرر بدء العمل فيها أول سبتمبر المقبل وعددها 26 مركزا موزعة على خمس محافظات هي الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج.

 

وأشار إلى أن العمل بمراكز التجميع سرف يسير وفق الآليات التي تم العمل بها خلال العاميين الماضيين في التطبيق التجريبي للمنظومة، من حيث تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها وتسليمها مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع وإجراء مزادات علنية على الأقطان من قبل شركات تجارة الأقطان مع تسليم مستحقات المزارعين عبر إحدى البنوك.

 

كما أشار الوزير إلى أن مراكز التجميع في محافظات الوجه البحري سوف تبدأ عملها من أول أكتوبر المقبل، على أن يتم متابعة الاستعدادات الخاصة بتحديد المراكز في اجتماع لاحق الأسبوع القادم.

 

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

تجميع الأقطان تداول الأقطان منظومة التجارة الجديدة مجلس الوزراء تجارة الأقطان

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