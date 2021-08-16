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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط متهمين لاتجارهما فى المواد المخدرة بالدقهلية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها ، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من المتاجرين بالمواد المخدرة.

 

وقام قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، عقب تقنين الإجراءات بحملة مكبرة بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهداف إثنين من العناصر الإجرامية سبق إتهام أحدهما فـى 7 قضايا "ضرب، سرقة بالإكراه ، شروع فـى قتل، إطلاق أعيرة نارية" ومطلوب التنفيذ عليه فـي قضية "شروع فـى قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "إخفاء مسروقات".

 

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وأكدت التحريات قيامهما بالإتجار علانية فـى المواد المخدرة وفرض السيطرة والقيام بأعمال البلطجة بمنطقة منشية عاصم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 بندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية و 10 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية قطاع الأمن المركزى العناصر الإجرامية المواد المخدرة

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