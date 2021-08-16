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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا ضهرك وعكازك..عبد الله جمعة يوجه رسالة مؤثرة لأخيه صالح|شاهد

الأخوان عبد الله
الأخوان عبد الله وصالح جمعة

ساند عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،أخاه صالح جمعة،ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتب معلقا من خلال صورتهما:"انا لو هتكلم عن نعم ربنا عليا هبدأ بأخويا و سندى وهقولك انك هتلاقينى دايماً سندك وضهرك وحمايتك فى اى وقت صعب بتعدى فيه فى حياتك و عكازك فى اى وقت هتقع فيه و نورك فى اى فتره مظلمه هتعدى عليك و هقولك انك قد اى وقت صعب بيعدى عليك و انشاء الله هتعدى على خير وانا جمبك وعمرى ما هسيبك يا حته منى".

 

اول تعليق من عبد الله جمعة بعد اصابته بفيروس كورونا للمره الثانية


وفي سياق آخر، دخل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حالة غضب شديدة عقب ضياع الفرصة الأخيرة التي كادت تصل لبر الأمان بفريقه.

الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية

وانفجر عبد الله جمعه بالقاء زجاجة المياه بعنف لحظة اطلاق صافرة انتهاء المباراة وتتويج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري عقب هزيمة نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب.

الأهلي بطلا لكأس مصر 
وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك 3 / 2.
 

 

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