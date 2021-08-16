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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر توافق على إعادة قيد الطلاب بعد سحب أوراقهم من الكليات

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

وافقت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي ، على إعادة قيد الطلاب الذين قاموا بسحب أوراقهم من الكلية، وأرادوا العودة إليها مرة أخرى.

 

واشترطت جامعة الأزهر، على الطلاب الراغبين في إعادة القيد مرة أخرى، بألا يزيد الفاصل الزمني على ثلاثة أعوام من تاريخ سحب الملف، وأن تكون العودة في بداية العام الدراسي.

 

وضاعفت جامعة الأزهر، رسوم إعادة القيد للطلاب المذكورين إلى 500 جنيه عن كل سنة تأخر فيها الطالب في إعادة أوراقه بواقع (500 في العام الدراسي الأول، 1000 في العام الدراسي الثاني، 2000 في العام الدراسي الثالث).

 

وأوضحت جامعة الأزهر، أن سداد الرسوم يكون بالكلية لحساب صندوق الخدمات التعليمية وغير التعليمية لمرحلة الإجازة العالية بالجامعة قبل قيده بالكلية.

 

قرار تكليف الطلاب بمحو الأمية

كما وافق المجلس الأعلى للأزهر، على التصديق على تكليف طلاب جامعة الأزهر في الكليات النظرية بمحو أمية عدد من الأشخاص.

 

وألزم المجلس الأعلى للأزهر، طلاب الفرقة الأولى بمحو أمية 4 أشخاص، وطلاب الفرقة الثانية بمحو أمية 3 أشخاص وطلاب الفرقة الثالثة بمحو أمية شخصين وطلاب الفرقة الرابعة بمحو أمية شخص واحد.

 

وأعلن المجلس الأعلى للأزهر، أنه سيتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من العام الجامعي الجديد 2021-2022 وتضع الجامعة الضوابط والإجراءات التنفيذية لذلك.

قرار جامعة الأزهر بالسماح بإعادة قيد الطلاب
قرار جامعة الأزهر بالسماح بإعادة قيد الطلاب
جامعة الأزهر إعادة قيد الطلاب الراغبين تكليف الطلاب رسوم إعادة القيد

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