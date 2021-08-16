بفضل توجيهات الرئيس.. انتهاء تطعيم أعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تفاصيل

حرصت الجامعات المصرية بجميع كلياتها وقطاعاتها المختلفة، على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بلقاح كورونا كوفد 19، وذلك لوقايتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس حتى يبدأ العام الدراسي الجديد بأمان ودون خوف وقلق خطر الاصابة، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في قاعدة التطعيمات، خاصة أن الفترة الفترة الماضية تم تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية المختلفة والمستشفيات التي تم تخصيصها للعزل.

ودعمًا لجهود الدولة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تأتي استعدادات جامعة حلوان لمواجهة التطورات لجائحة فيروس كورونا، حيث تم وضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية، حيث تضمنت الخطة الطبية والبيئة زيادة حملات التوعية للطلاب المقبلين داخل الجامعة لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن تطعيم المعلمين وكوادر الجامعات يسهم بشكل كبير في عودة العملية التعليمية لطبيعتها، وكذلك الحضور الفعلي للحصص المدرسية، والتعامل المباشر مع الطفل، وانتظام الدراسة من العام الدراسي الجديد، ويأتي ذلك بعد توقفها لمدة عام بأكمله، حفاظًا على حياة أرواح الطلبة والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور حسام الرفاعي، استمرار حملة التطعيم بلقاح كورونا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح "الرفاعي" بأن جامعة حلوان بدأت حملة التطعيم من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، ووضع الخطة المكملة للحملة متوفرة للطلاب أيضا على بدء العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجه الشكر للطاقم الطبى الذين بذلوا كل الجهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح نائب رئيس جامعة حلوان، أنه تم تخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، تحت إشراف الدكتور كريم منتصر مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمد ناصر نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان.

استعدادات جامعة عين شمس

ومن جانبه.. حرصت جامعة عين شمس لمواجهة التطورات جائحة فيروس كورونا باتخاذ اجراءات بناء على بيانات وأرقام وإحصائيات بتقديم افضل خدمة لأعضائها وطلابها خاصة بعد الافتتاحات الجديدة التي شهدها القطاع الطبى بالجامعة تساعد على استيعاب وتطعيم العدد الأكبر لفيروس كورونا كوفد 19 منهم أطباء وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الفئات الأخرى، وجاري استكمال التطعيمات.

وقال الدكتور أحمد هنداوي، مسئول الإدارة الطبية بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية تعمل بكل ما في وسعها لتوفير اللازم حيث إن حملات التطعيم مستمرة الجرعتين حيث انطلقت حملة التطعيمات لتشمل أساتذة كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكلية الدراسات العليا للطفولة وطلاب الامتياز بالإضافة إلى العمداء ووكلاء الكليات والأساتذة المتفرغين، حيث تم إعطاء الأولوية للأكبر سنا وذلك بصورة اختيارية لمن يرغب في التطعيم باللقاح المضاد للفيروس مشيرًا إلى أن الافتتاحات الجديدة التى شهدها القطاع الطبى بالجامعة تساعد على استيعاب وتطعيم العدد الأكبر.

جامعة القاهرة

قامت الجامعة بتوسيع نطاق حملة تطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كلياتها ومعاهدها بلقاح فيروس كورونا، حرصًا على سلامة هيئة التدريس وطلابها، والمساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وقال الدكتور حسام صلاح، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم تخصيص 5 مقرات داخل الحرم الجامعي وخارجه، لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المقرات المخصصة موجودة في كليات الهندسة والحقوق والتجارة، بالإضافة إلى موقع بمركز خدمة المجتمع وآخر بمركز التعليم المدمج بالمدينة الجامعية.

وأكد الدكتور حسام صلاح، أن أعداد المقبلين على التطعيم فى زيادة مستمرة، لافتًا إلى أنه قد تم تطعيم 5000 عضو منهم أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والإدارية، كما تم عمل ما يقرب من 83 ألف مسحة كورونا منذ شهر يونيو حتى الآن داخل مستشفى قصر العينى، مضيفًا أن جميع التوقعات تشير إلى قرب انتهاء فيروس كورونا في مصر

كما أعلن مدير المستشفيات الجامعية، عن توفير لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية و التمريض بمستشفيات جامعة القاهرة، والأساتذة والعاملين، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة بما يؤكد أن مؤسساتهم توفر لهم كافة الإمكانيات من أجل تقديم مزيد من الجهد والعمل دون خوف للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع، موضحًا أنه تم توفير اللقاحات لكل أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم خط دفاع أول، وأنه سيتم تطعيم الطلاب عند توفر اللقاحات بشكل يسمح.