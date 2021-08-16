بسبب أسعار اللحوم.. وكيل تموين سوهاج يرد علي حملة "خليها تعفن"

أكد المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين في سوهاج، أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار اللحوم حيث أن السعر الرسمي لها يتراوح بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن زيادة أسعار اللحوم.

وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أنه لم يتم ضبط أي جزار يبيع كيلو اللحوم بأزيد من سعرها الرسمي وإن تم سيُحرر ضده المحضر اللازم وتؤخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك فورًا، مُشددًا على المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يبيع أي منتج بأزيد من سعره الرسمي و"لو بجنيه واحد فقط".

أما عن حملة مُقاطعة شراء اللحوم المُدشنة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت شعار "خليها تعفن"، جاء رد المهندس محمد إبراهيم عنها كالآتي: "يوجد بديل لكل شيء فهناك اللحوم السوداني معروضة ومتوفرة بسعر 85 جنيهًا للكيلو".