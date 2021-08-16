عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب أسعار اللحوم.. وكيل تموين سوهاج يرد علي حملة "خليها تعفن"

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بسوهاج

أكد المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين في سوهاج، أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار اللحوم حيث أن السعر الرسمي لها يتراوح بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن زيادة أسعار اللحوم.

 

وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أنه لم يتم ضبط أي جزار يبيع كيلو اللحوم بأزيد من سعرها الرسمي وإن تم سيُحرر ضده المحضر اللازم وتؤخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك فورًا، مُشددًا على المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يبيع أي منتج بأزيد من سعره الرسمي و"لو بجنيه واحد فقط".

جامعة سوهاج تواصل تجهيز مركز تنمية الموارد البشرية تمهيداً لتشغيله

"خليها تعفن".. أهالي سوهاج يطلقون حملة مقاطعة بسبب ارتفاع أسعار اللحوم

أما عن حملة مُقاطعة شراء اللحوم المُدشنة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت شعار "خليها تعفن"، جاء رد المهندس محمد إبراهيم عنها كالآتي: "يوجد بديل لكل شيء فهناك اللحوم السوداني معروضة ومتوفرة بسعر 85 جنيهًا للكيلو".

اخبار سوهاج اخبار المحافظات اخبار محافظة سوهاج وزارة التموين زيادة أسعار اللحمة

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تواصل تجهيز مركز تنمية الموارد البشرية تمهيداً لتشغيله

"١٠٠ فرصة".. دورة تدريبية تنظمها حاضنة أعمال مسار جامعة سوهاج أون لاين

ترشيحاتنا

لن نتوقف عن البكاء.. شاهد أفغانية تشعل مواقع التواصل بعد عرض مأساتها

الرئيس يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب

رئيس أفغانستان السابق يعلن عن مفاوضات مع طالبان

بعد نفي طاجيكستان.. مصدر: الرئيس الأفغاني مقيم الآن في سلطنة عمان

أشرف زكي يكشف لصدى البلد تطورات حالة سحر عبدالحميد بعد تعرضها لأزمة قلبية

أدعية تفتح باب الرزق يوم عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الجيش الأمريكي بخصوص رحلات الطيران في مطار كابول

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

انفراد.. عبدالله بكرى مدافع بيراميدز يوقع عقود انتقاله لـ "فاركو"

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

فيديو

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

فيديو جراف.. واحد تلو الآخر| مصرع 5 عمال في غلاية زيت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

فيروز نبيل تكتب: ماذا لو؟

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ