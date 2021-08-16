باسم صالح يشارك في معرض الإسكندرية للكتاب بـ أحياء في غيبوبة

يشارك الكاتب باسم صالح في معرض الإسكندرية للكتاب بدورته الجديدة المقرر افتتاحها اليوم ، بكتاب "أحياء في غيبوبه" الصادر عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع.

الكتاب يناقش العديد من القضايا الاجتماعية، والفلسفية، ويحفز على تطوير الذات، وكان قد شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تم انعقاده في يونيو الماضي بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

باسم صالح من مواليد عام ٢٠٠٠ بأحدى قرى محافظ المنيا، وأول شاب من قريته يقوم بإصدار كتاب.

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، اليوم الإثنين، والمستمر خلال الفترة من يوم ١٦ إلى ٣٠ أغسطس الجاري، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وممثل الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.