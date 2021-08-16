بالكراسي.. خناقة حمو بيكا ونور التوت في الساحل.. فيديو

يبدو أن أزمات مطرب المهرجانات حمو بيكا لازالت مستمرة ، حيث حصل صدى البلد على فيديو جديد لمشاجرة أخرى له برفقه مطرب المهرجانات نور التوت ، وذلك أثناء تشاجرهم بالكراسي معأحدى الشباب.

ولم تكن هذة المشاجرة هي الأولي لحمو بيكا حيث وقع في أكثر من مشكلة قبل ذلك وكان جميعهم أيضا في الساحل الشمالي .

نقابة المهن الموسيقية تحرر محضرا ضد حمو بيكا

أكد الفنان حلمى عبد الباقى عضو نقابة المهن الموسيقية أن النقابة قامت بتحرير محضر ضد مغني المهرجانات حمو بيكا فى قسم الساحل الشمالى.

وتابع حلمى عبد الباقى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن النقابة رفضت إقامة حفل حمو بيكا فى الساحل الشمالى ، ولكن المكان الذى تعاقد معه قام بالإصرار على إقامة الحفل رغم رفض النقابة ، لذا قمنا بتحرير محضر ضد حمو بيكا والمكان الذى قام بذلك.

حمو بيكا ضرب بعرض الحائط قرار النقابة بشأن منعه من الغناء وأقيم الحفل امس عند أحد الشواطئ بالساحل الشمالى وشاركته الحفل الراقصة البرازيلية لورديانا.

أزمة أخرى :

فى الإطار ذاته عرض الإعلامي محمد موسى، صورا للحملة المكبرة التي شنها حي العجمي بالإسكندرية، لإزالة التعديات والإشغالات التي يضعها مغني المهرجانات حمو بيكا أمام منزله في منطقة البيطاش بالعجمي، مستغلا بها حرم الطريق العام.

وقال الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن أهالي البيطاش تقدموا بشكاوى من وضع حمو بيكا، حواجز أسمنتية، وسلاسل؛ لمنع وقوف السيارات أمام منزله، مما أعاق حركة المرور بالشارع.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي العجمي، برئاسة السيد موسى، رئيس الحي، شنت حملة موسعة؛ لإزالة التعديات من الحواجز الأسمنتية، لفتح الطريق وإعادته لأصله أمام المارة.

إعلان حفل حمو بيكا ولورديانا

ومع موجة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، برر منظمو حفل حمو بيكا ولورديانا شرطية “للسيدات فقط” بأن هذا المكان المخصص لإقامة الحفل من أشهر شواطئ الساحل الشمالي وأولها تأسيسًا، واشتهر منذ تأسيسه بأنه مخصص للسيدات فقط.

هجوم حاد

مع بداية ظهور لافتات الحفل التي تضمن صورًا دعائية للراقصة البرازيلية لورديانا، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها الكثيرون بمزيج من السخرية والهجوم، خاصة مع معرفة أن الحفل كان للسيدات فقط.

بعضهم استنكر تواجد هذا الكم الغفير من السيدات في مكان واحد مع وجود فرقة المهرجانات ومنظمي الحفل، ما قد يتسبب في أزمات.

الأمر الثاني تعلق بالحديث عن حفلات الساحل الشمالي جميعها التي يُعلن قبلها عن شروط التباعد الاجتماعي، بينما لا يتم تطبيق ذلك على أرض الواقع.