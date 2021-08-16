أزهر المنوفية: رياض الأطفال اللبنة الأولى لتكوين شخصية الطفل

كرم الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمنوفية اليوم هالة البمبي لحصولها علي المركز الثالث علي مستوي المناطق الأزهرية في مسابقة "المعلمة القدوة" والطالبة جنى إبراهيم لحصولها على المركز الأول علي مستوي المناطق الأزهرية في مسابقة “الأزهري الصغير”.

وأكد النجار خلال التكريم، أن النموذجين، أظهرا تميزًا وإبداعًا في المسابقات بقطاع المعاهد الأزهرية ، عن طريق تفعيل منظومة التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية، مما ينتج عنه طفلٌ أزهريٌّ مبدعٌ منتمٍ ومحبٌّ لوطنه ومعهده.



كما تقدم النجار، بالشكر والتقدير لأسرة رياض الأطفال بالمنطقة، على الظهور بالمظهر المشرف واللائق بالمسابقات وحصول المنطقة علي المراكز الأولى في مسابقة المعلمةِ القدوة، والأزهريِ الصغير بقطاع المعاهد الأزهرية، طالبًا منهم المزيد من التقدم خلال المرحلة المقبلة، وحث الجميع على الاستمرار فى العطاء وبذل مزيدٍ من الجهد.



وأكد أن مرحلة رياض الأطفال تعد اللبنة الأولى لتكوين شخصية الطفل العلمية والسلوكية والاجتماعية لذلك يقع على عاتق معلمات رياض الأطفال مسئولية جسيمة لبناء الأجيال القادمة، مضيفا أن معلمات رياض الأطفال أثبتن مهارتهن في تطبيق منظومة التعليم الجديدة ومستمرين في تقديم الأفضل للوصول بأطفالنا إلى تكوين شخصية متكاملة قادرة على الإبداع والابتكار.