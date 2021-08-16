عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أزهر المنوفية: رياض الأطفال اللبنة الأولى لتكوين شخصية الطفل

رئيس منطقة المنوفية
رئيس منطقة المنوفية الأزهرية خلال تكريم الفائزين

كرم الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمنوفية اليوم هالة البمبي لحصولها علي المركز الثالث علي مستوي المناطق الأزهرية في مسابقة "المعلمة القدوة" والطالبة جنى إبراهيم لحصولها على المركز الأول علي مستوي المناطق الأزهرية في مسابقة “الأزهري الصغير”. 

 

وأكد النجار خلال التكريم، أن النموذجين، أظهرا تميزًا وإبداعًا في المسابقات بقطاع المعاهد الأزهرية ، عن طريق تفعيل منظومة التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية، مما ينتج عنه طفلٌ أزهريٌّ مبدعٌ منتمٍ ومحبٌّ لوطنه ومعهده.


كما تقدم النجار، بالشكر والتقدير لأسرة رياض الأطفال بالمنطقة، على الظهور بالمظهر المشرف واللائق بالمسابقات وحصول المنطقة علي المراكز الأولى في مسابقة المعلمةِ القدوة، والأزهريِ الصغير بقطاع المعاهد الأزهرية، طالبًا منهم المزيد من التقدم خلال المرحلة المقبلة، وحث الجميع على الاستمرار فى العطاء وبذل مزيدٍ من الجهد.


وأكد أن مرحلة رياض الأطفال تعد اللبنة الأولى لتكوين شخصية الطفل العلمية والسلوكية والاجتماعية لذلك يقع على عاتق معلمات رياض الأطفال مسئولية جسيمة لبناء الأجيال القادمة، مضيفا أن معلمات رياض الأطفال أثبتن مهارتهن في تطبيق منظومة التعليم الجديدة ومستمرين في تقديم الأفضل للوصول بأطفالنا إلى تكوين شخصية متكاملة قادرة على الإبداع والابتكار.

الأزهر المنوفية المعاهد الأزهرية المعلمة المنصات الالكترونية الابتكار رياض الأطفال

ترشيحاتنا

ما مصير قرود حدائق الأهرام الهاربة بعد تخديرها والامساك بها؟.. رجائي يجيب

مستشار الرئيس: التلقيح ضد كورونا إجباري قريبا .. فيديو

مصطفى محمد على دكة جالاتا سراي أمام جيرسونسبور في الدوري التركي

تكشف عن الأمراض.. ميزة خارقة في سماعات AirPods 3 القادمة من آبل

مستشار الرئيس: تلقيح الطلاب والعاملين في الجامعات ضد كورونا

عمر مرموش يودع كأس ألمانيا بعد إقصاء فولفسبورج بسبب خطأ إداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

الرئيس يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

إسرائيل تفقد السيطرة علي حرائق الغابات وتستغيث بالمجتمع الدولي

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

فيروز نبيل تكتب: ماذا لو؟

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ