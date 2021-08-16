بطلة أبو العروسة.. الموت يفجع الفنانة الشابة ولاء الشريف

أعلنت الفنانة الشابة كارولين عزمي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة شقيق الفنانة الشابة ولاء الشريف.

وكتبت كارولين عزمي: "البقاء لله توفى أخو صديقاتى وأخواتي ولاء الشريف وإيمان الشريف ،ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم".

ونشرت الفنانة كارولين عزمي، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارولين عزمي، في الصورة وهى تستعرض مجوهراتها بفستان أزرق جذاب.

خطوبة كارولين عزمي

يذكر أن تصدرت الفنانة كارولين عزمي، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد تداول فديوهات خطوبتها على رجل الأعمال بيشوي ويليم عبر السوشيال ميديا.

واقتصر الحفل على حضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء المقربين لهما، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

كما احتفلت الفنانة ولاء الشريف بخطبة بكارولين عزمي ونشرت صورا من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: " مبروك حبيبتي وأختي وصحبتي كاروو.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك#أخت_العروسة".

يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي كان مسلسل "طلقتك نفسي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، سيناريو وحوار وبطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، محمد عادل، محمد مهران، نانسي صلاح، وكوكبة مميزة من النجوم