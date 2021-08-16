أخبار الاهلي.. ضربة موجعة للأحمر.. وقرار عاجل قبل مواجهة طلائع الجيش

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

أوجستي بوش يقود أول مران لـ"رجال سلة الأهلي"

قاد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، المران الأول للفريق على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، بعد توليه المسؤولية بشكل رسمي.

بدر بانون ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

انتظم بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له عقب تعافيه من فيروس كورونا.

محمود متولي يشارك في تدريبات الأهلي

شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بــ النادي الأهلي في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، بسبب آلام الأسنان.

تدريبات خططية لـ الأهلي استعدادًا لمباراة طلائع الجيش

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة ٣١ في البطولة.

تعرف على غيابات النادي الأهلي في مواجهة طلائع الجيش بالدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريباته مساء اليوم بإستاد مختار التتش، قبل السفر الي السويس للدخول في معسكر مغلق ، إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها التاسعة من مساء غد بإستاد السويس ضمن منافسات مسابقة الدوري.

السفر ممنوع.. الأهلى يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعداداً لطلائع الجيش

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريباته مساء اليوم باستاد مختار التتش قبل السفر لإلي السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء غد باستاد السويس ضمن منافسات مسابقة الدوري.