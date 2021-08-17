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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف ترقص مع جوهرة على أغنية حبيبتي.. فيديو

جوهرة ورانيا يوسف
جوهرة ورانيا يوسف

رقصت الفنانة رانيا يوسف، مع الراقصة الاستعراضية جوهرة، في أثناء إحدى الحفلات الخاصة، في الساحل الشمالي.

 

ونشرت جوهرة عدة مقاطع فيديو على خاصية "ستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله رانيا يوسف وهي ترقص مع جوهرة على أغنية "حبيبتي".

 

ونشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو لها على خاصية الاستوري من حفل النجمة روبي في الساحل الشمالي عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

رانيا يوسف ترقص في حفل روبي

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو ترقص وتتمايل  على أنغام أغنية" قلبي بلاستيك" لروبي،  مرتديةً فستاناً ضيقاً ومكشوفاً عن منطقة الصدر.

 

 

وروجت رانيا يوسف، لمسلسل الحرامى الجزء الثانى، من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

 

ونشرت رانيا يوسف البوستر الأول للمسلسل وعلقت قائلة: “مسلسل الحرامي 2 ... قريبآ”.

 

وكشفت منصة  vip عن موعد طرح الموسم الثانى من مسلسل الحرامى، حيث من المقرر ان يتم إطلاق الحلقات الجديدة بدءا من شهر أغسطس المقبل.

 

وتولى المُخرج أحمد الجندي إخراج الجزء الثاني من مسلسل الحرامي للمسلسل بدلًا من المُخرج محمد سلامة، الذي كان مُنشغلًا بتصوير مسلسل “موسى”، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي 2020.

 

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل الحرامى، حول الفنان أحمد داش الذي حاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه تم الإيقاع به، وتعلق بابنتهما رنا رئيس، ووقع في حبها، وذلك خلال 10 حلقات فقط عبر منصة “شاهد”.

 

وشارك في تمثيل الجزء الأول من “الحرامى” كل من أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

نفي القبض على جوهرة أو هروبها 

 

نفى مدير أعمال جوهرة “​باسم عبد المنعم”​ موضوع صدور حكم بسجنها بتهمة الفسق والفجور، كشفت فى تصريحات صحفية أن ​الراقصة جوهرة​ تعرضت لعملية قرصنة قبل شهر، وسرقت حساباتها دفعة واحدة على مواقع التواصل الإجتماعي، وحاولت خلال هذه الفترة الإستعانة بعدد من العاملين في هذا المجال لإستعادة صفحاتها، فلم تفلح في ذلك وحتى أنها الغت خدمة "واتس اب" على هاتفها المحمول، وإبتعدت قليلاً على تلبية الدعوات الإجتماعية والفنية.

وطالب مدير أعمالها بضرورة توخى الحذر من الاخبار المتداولة غير الصحيحة والتى تتسبب فى حالة من الجدل الواسع حول جوهرة خاصة انها تمارس حياتها بشكل طبيعى وليس هناك ما يؤثر على حياتها الفنية مسيرتها الفنية داخل مصر. 

رانيا يوسف جوهرة الراقصة الاستعراضية جوهرة بنت الجيران روبي

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